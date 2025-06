Nóng nhất trong ngày: Giá vàng tăng "sốc" rồi hạ nhiệt; Ô tô ồ ạt giảm giá hàng trăm triệu đồng

Giá vàng hôm nay 13/6: Giá vàng tăng "sốc" rồi hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay 13/6/2025 trong nước vàng miếng SJC quay đầu giảm nửa triệu đồng sau khi tăng vọt 1,5 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng, chốt ở mốc 120 triệu đồng; vàng nhẫn giữ nguyên. Giá vàng thế giới cũng bớt nóng.

Chiều nay, giá vàng thế giới được điều chỉnh giảm. Vào lúc 15h25' hôm nay (ngày 13/6, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.420,8 USD/ounce, giảm 2,8 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay. Giá vàng miếng chiều nay cũng được điều chỉnh đi xuống.

Lúc 14h12' ngày 13/6, giá vàng 9999 của SJC được điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay, xuống mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Saxo Bank nhận định, nhu cầu mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương trên thế giới là minh chứng rõ nét nhất cho niềm tin của các tổ chức vào giá trị dài hạn của kim loại quý. Điều này diễn ra ngay cả khi các chỉ số kinh tế truyền thống không cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Các ngân hàng trung ương đang chủ động đa dạng hóa danh mục dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tìm kiếm sự ổn định trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phức tạp.

Cả trăm gian hàng ở Bắc Ninh đóng cửa, tiểu thương thừa nhận điều còn thiếu

Hàng loạt tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Bắc Ninh như chợ Đọ Xá (TP Bắc Ninh) và chợ Giàu (TP Từ Sơn) đồng loạt đóng cửa gian hàng do lo ngại bị xử phạt trong đợt cao điểm kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tại chợ Đọ Xá, gần 100 gian hàng kinh doanh quần áo, giày dép, đồ gia dụng đã ngừng hoạt động, phủ bạt im lìm nhiều ngày. Chợ Giàu cũng vắng vẻ, nhiều ki-ốt đóng cửa, thậm chí treo biển cho thuê mặt bằng, trái ngược với không khí sầm uất trước đây.

Tiểu thương cho biết, họ hoang mang trước thông tin kiểm tra gắt gao, đặc biệt với hàng hóa thiếu hóa đơn, chứng từ. Đa phần hàng được nhập từ chợ đầu mối hoặc qua đường tiểu ngạch, khó đảm bảo giấy tờ hợp lệ. Ông Nguyễn Văn Dũng, tiểu thương lâu năm, chia sẻ nếu hàng bị tịch thu, gia đình ông sẽ trắng tay. Anh Nguyễn Bá Hải cũng quyết định tạm nghỉ bán để tránh rủi ro.

Tiểu thương không phản đối kiểm tra nhưng mong được hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ để thích nghi, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh với thương mại điện tử và sức mua giảm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, xác nhận tình trạng này, cho rằng tiểu thương hoang mang do chưa nắm rõ quy định về thuế, hóa đơn. Cơ quan chức năng sẽ tuyên truyền, hướng dẫn để tiểu thương tuân thủ pháp luật.

Loạt mẫu xe ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, người dân mạnh tay xuống tiền mua xe mới

Trong tháng 5/2025, các hãng xe tại Việt Nam tung ưu đãi giảm giá mạnh, từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng, thúc đẩy nhu cầu mua xe ô tô mới tăng cao. Honda hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho City, Civic, CR-V, BR-V, riêng Accord giảm 220 triệu đồng. Toyota áp dụng ưu đãi tương tự cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross. Mitsubishi, Nissan giảm 50% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe. Ford Explorer giảm 100 triệu đồng, Ford Territory giảm 70 triệu đồng, còn Hyundai Thành Công hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 5 đạt 29.210 xe, tăng 13% so với cùng kỳ, nhưng giảm nhẹ 1% so với tháng 4. Xe du lịch bán 20.014 xe, xe thương mại 8.983 xe, xe chuyên dụng 213 xe. Xe lắp ráp trong nước đạt 13.800 xe, xe nhập khẩu 15.410 xe. Thaco dẫn đầu với 7.153 xe, theo sau là Toyota (5.665 xe), Ford (4.054 xe). Lũy kế 5 tháng, VAMA ghi nhận 131.044 xe, tăng 21% so với 2024.

VinFast cũng tăng mạnh với 11.496 xe bán ra, tăng gần 2.000 xe so với tháng 4. VF 5 dẫn đầu (4.232 xe), VF 3 đạt 3.950 xe. Lũy kế từ đầu năm, VinFast bán 56.187 xe, VF 3 bán chạy nhất (19.416 xe). Hyundai Thành Công chưa công bố doanh số tháng 5, nhưng 4 tháng đầu năm đạt 15.944 xe.

Chanh leo vàng hương ổi được chị em thi nhau săn đón giải nhiệt ngày hè

Chanh dây vàng hương ổi (chanh dây hoàng kim) đang được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ hương vị ngọt thanh, thơm như ổi chín, màu vàng óng bắt mắt. Loại quả này giàu vitamin C, chất xơ, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch, làm đẹp da, phù hợp làm nước ép, sinh tố giải nhiệt mùa hè. Dù giá cao, dao động 45.000-120.000 đồng/kg, gấp đôi chanh dây thường, nhu cầu vẫn lớn, nhiều nơi không đủ hàng bán. Nông dân trồng chanh dây vàng thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chanh dây vàng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được trồng ở Đài Loan, Thái Lan và một số vùng chuyên canh tại Việt Nam. So với chanh dây truyền thống, loại này ít chua, năng suất cao, được các cửa hàng trái cây nhập khẩu săn đón. Tiểu thương cho biết, chanh dây vàng thường nhập theo đơn đặt hàng do giá cao. Giá hè 2025 đã giảm so với đầu năm, nhưng vẫn hấp dẫn người tiêu dùng.

Việt Nam là một trong những nước trồng chanh dây hàng đầu thế giới với 12.000 ha, sản lượng 200.000 tấn/năm, tập trung ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Năm 2023, xuất khẩu chanh dây đạt 222 triệu USD, chủ yếu sang châu Âu. Việt Nam đứng sau Brazil, Colombia, Ecuador, Peru về sản xuất và xuất khẩu. Chanh dây Việt đã vào 20 thị trường, bao gồm Trung Quốc (2022), Australia (2024). Nếu vào Mỹ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 50-100 triệu USD.