Tỷ giá USD hôm nay 17/7: Tăng trong bối cảnh lạm phát có khả năng tăng cao

Thứ Bảy, ngày 17/07/2021 07:23 AM (GMT+7)

Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tăng lên với dự báo mặt bằng giá cả có thể tăng 4,8%.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 92.720 điểm, tăng 0.089 điểm, tương đương tăng 0.10%.

Tỷ giá tăng trong bối cảnh chỉ số niềm tin người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố đạt 80,8 điểm trong nửa đầu tháng 7, giảm so với mức 85,5 điểm của tháng 6 và thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế.

Báo cáo cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tăng lên với dự báo mặt bằng giá cả có thể tăng 4,8% trong năm tới, mức cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Số liệu do Bộ Thương mại công bố cho thấy doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tăng 0,6% trong tháng 6, cao hơn mức 0,4% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

Đồng USD quay đầu tăng

Ngày 16/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.192 VND/USD, giảm 11 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.838 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.880 – 22.915 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.090 – 23.115 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.240 - 23.290 VND/USD.

