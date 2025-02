Giá USD tiếp tục tăng nóng, Ngân hàng Nhà nước mạnh tay can thiệp

Ngày 12-2, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.500 đồng/USD, tăng 28 đồng mỗi USD so với hôm qua. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp tỉ giá tăng kể từ sau Tết Nguyên đán.

Cùng với việc điều chỉnh tỉ giá trung tâm, Ngân hàng Nhà nước cũng ngày thứ 2 liên tiếp nâng giá bán USD trên thị trường liên ngân hàng thêm 29 đồng lên 25.727 đồng/USD. Nhu vậy, tỉ giá liên ngân hàng tăng 277 đồng/USD chỉ trong 2 ngày.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tăng thêm khoảng 77 đồng mỗi USD. Theo đó, Vietcombank giao dịch USD mua vào 25.417 đồng, bán ra 25.777 đồng.

Một số ngân hàng khác như Sacombank, Eximbank, OCB bán USD trong khoảng 25.770 - 25.775 đồng/USD.

Giá USD ngân hàng tăng tiếp

Từ đầu tháng 2 tới nay, giá USD ngân hàng thêm khoảng gần 500 đồng/USD, tức khoảng 1,8% so với trước đó.

Trên thị trường tự do, giá USD sáng nay được một số điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết mua vào 25.640 đồng/USD, bán ra 25.740 đồng/USD, không đổi so với trước đó. Giá USD tự do ổn định và hiện còn thấp hơn giá bán ra của các ngân hàng thương mại.

Giá USD ngân hàng tăng trong bối cảnh chỉ số đồng USD duy trì mốc cao trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD hiện được giao dịch ở mức 107,8 điểm.

Đồng USD mạnh lên trên thị trường trong nước và quốc tế khi giới đầu tư lo ngại về cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thương mại.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1-2025 mới đây, Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động điều hành tỉ giá nhằm hóa giải những tác động của thế giới để duy trì thị trường ngoại tệ ổn định. Ngân hàng Nhà nước sẽ sử dụng các biện pháp can thiệp khi cần thiết để bảo đảm được quan hệ ngoại tệ một cách tích cực và đảm bảo tỉ giá ở mức hợp lý, tránh tâm lý găm giữ cũng như đối phó.