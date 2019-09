Giá USD tại ngân hàng tăng mạnh, đắt hơn chợ đen

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 17:30 PM (GMT+7)

Trái với xu hướng tăng giá mạnh của đồng USD tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá trên thị trường tự do chỉ nhích nhẹ và giá mua vào bán ra cũng ở mức rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết của các nhà băng.

Tiền tệ Sự kiện:

Sau hơn hai tháng nằm bất động, tỷ giá USD mấy ngày nay đã liên tiếp tăng và hiện vượt mốc 23.300 VNĐ/USD.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (17-9), tỷ giá USD được niêm yết tại Vietcombank ở mức 23.150 - 23.300 VND/USD, tăng 40 đồng mỗi đôla ở cả hai chiều so với giá chốt phiên ngày thứ sáu vừa qua.

Tương tự, Vietinbank cũng nâng giá mua USD lên 23.170 VND/USD và bán ra với giá 23.300 VND/USD, tăng 30 đồng/USD so với cuối tuần trước.

Trong khi các ngân hàng lớn nới rộng biên độ tăng giữa hai chiều mua và bán thì tại các ngân hàng thương mại khác lại điều chỉnh nhỏ giọt. Chẳng hạn trong đầu giờ sáng nay, Techcombank niêm yết ở mức 23.150 - 23.290 VND/USD, tăng nhẹ 4 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần qua. SCB tăng 10 đồng ở cả hai chiều lên 23.180 - 23.280 VND/USD.

Sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng ở mức 23.135 VND/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng tại các ngân hàng thương mại hôm nay là 22.441 - 23.829 VND/USD.

Trên thị trường tự do sáng nay, giá mỗi USD được mua vào ở mức 22.205 VNĐ và bán ra ở mức 23.220 VND/USD. Mặc dù so với chiều qua hiện giá USD trên thị trường chợ đen đã nhích thêm 5 đồng nhưng so với biên độ tăng của một số nhà băng thì mức tăng này vẫn rất thấp. Đồng thời, giá USD giao dịch trên thị trường tự do đang thấp hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại từ 75-95 đồng mỗi đôla.

Tương tự, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào bán ra của thị trường chính thức và phi chính thức cũng khác nhau rất xa. Trong khi nhà băng đẩy khoảng cách giữa giá mua vào bán ra lên tới 100 đồng mỗi đôla thì giao dịch bên ngoài chỉ khoảng 15 đồng.