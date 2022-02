Nhân sự ngành CNTT tại Việt Nam có mức lương cao nhất, lên tới 400 triệu đồng/tháng

Báo cáo Hướng dẫn lương 2022 của Adecco Việt Nam vừa đưa ra con số choáng ngợp về mức lương "khủng" của ngành công nghệ thông tin, cao nhất là 400 triệu và thấp nhất là 15 triệu.

Thực tế, thị trường tuyển dụng CNTT được coi là "đại dương đỏ" với vô số cơ hội hấp dẫn luôn sẵn sàng và là một trong 4 ngành có tỷ lệ nhảy việc cao nhất, với 20 tháng là thời gian trung bình cho một lập trình viên nhảy việc và tỷ lệ nghỉ việc đạt mốc 24% theo một thống kê năm 2020.

Công việc ngành CNTT nằm trong top 10 ngành nghề có mức lương cao nhất tại Việt Nam

Từ đó đã xuất hiện một cuộc cạnh tranh săn đầu người, "đào góc tường" lẫn nhau giữa các công ty công nghệ. Có tới 89% nhân sự CNTT nhảy việc vì "lương cao hơn", trở thành nguyên nhân các doanh nghiệp liên tục đưa ra chế độ đãi ngộ, phúc lợi hậu hĩnh nhằm mời gọi và "giữ chân" người tài.

Báo cáo Hướng dẫn lương mới nhất của Adecco cho thấy, vào năm 2022, trước đà phục hồi và tăng tốc trở lại của nền kinh tế nhờ chuyển đổi số và đổi mới sản phẩm, các tài năng công nghệ có tay nghề cao trong lĩnh vực thương mại điện tử, Fintech, blockchain sẽ dẫn đến cuộc chiến cạnh tranh nhân lực gay cấn nhất dành cho các công ty công nghệ. Đặc biệt là việc nhanh chóng đón đầu mọi xu hướng công nghệ mới của nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam dẫn đến nhu cầu cao ở các vị trí CIO, Solution Architect, DevOps và các vai trò kỹ sư khác.

Các vị trí kiếm "bội tiền" dẫn đầu bảng xếp hạng là CIO và CTO thuộc lĩnh vực phần mềm. Cụ thể, ở TP. HCM, nhân sự có thể nhận từ 180-250 triệu/tháng nếu ở mức 1-5 năm kinh nghiệm, 250-400 triệu/tháng nếu có thâm niên trên 5 năm. Tương tự ở Hà Nội, mức lương tuy không cao ngất ngưởng như ở TP. HCM nhưng vẫn thuộc hàng top với 130-275 triệu cho người trên 5 năm kinh nghiệm, từ 1-5 năm kinh nghiệm được trả 90-165 triệu/tháng.

Nối gót là vị trí giám đốc công nghệ thông tin với thu nhập 80-240 triệu/tháng ở mảng IT in-house. Còn ở lĩnh vực thương mại điện tử, trưởng bộ phận thương mại điện tử/kinh doanh là các vị trí cấp cao với thu nhập 60-180 triệu/tháng.

Ngoài ra, QA/QC, infrastructure manager, customer success manager, quản lý CNTT,...là các vị trí chưa bao giờ giảm nhiệt trong thị trường lao động CNTT với đãi ngộ cao nhất lên đến 160 triệu/tháng.

Adecco chỉ ra thêm, khi việc tương tác trực tuyến ngày càng phổ biến, các vị trí sáng tạo liên quan đến trực quan và trải nghiệm trực tuyến như thiết kế đồ họa, thiết kế UI/UX cũng được đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ từ 15 - 80 triệu/tháng để chiêu mộ nhân tài với điều kiện không quá khắt khe về kinh nghiệm.

Qua báo cáo, không khó để thấy, TP. HCM vẫn luôn là đầu tàu công nghệ cao của cả nước, là thiên đường của giới CNTT khi sẵn sàng trả lương cao vượt bậc ở nhiều vị trí so với đầu cầu Hà Nội. Tất nhiên, ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu không chỉ về chuyên môn mà còn cả các kỹ năng liên kết cá nhân khác, đồng thời không ngừng cập nhật kiến thức về AWS, điện toán đám mây,...

Để có thu nhập khủng, những người làm trong lĩnh vực CNTT phải đánh đổi nhiều hơn về thời gian, sức khoẻ

Tuy nhiên, theo Jobstreet.com, dù công nghệ thông tin (CNTT) đang nằm trong top 10 những ngành nghề có mức lương cao nhất tại Việt Nam, song những người làm trong lĩnh vực IT có thu nhập hàng trăm tỷ mỗi năm vẫn là hiện tượng hiếm.

Những người làm việc trong lĩnh vực này chia sẻ, kỹ sư IT có thể thu nhập trăm triệu đồng mỗi tháng nhưng họ phải đánh đổi nhiều hơn về thời gian, sức khoẻ so với người nhận lương vài chục triệu đồng.

Nghề lập trình nhìn có vẻ đơn giản vì chỉ làm việc trên máy tính, nhưng thực tế rất áp lực, đặc biệt với nữ giới. Theo Huyền, để có thể làm việc được trong các công ty công nghệ, một kỹ sư IT phải rèn luyện học thuật toán cơ bản, sử dụng thành thạo vài ngôn ngữ: C, Java, C++. Sau đó, lựa chọn mảng làm việc chuyên sâu như mobile, web hay AI...

"Nếu bạn chưa có gia đình, bạn có thể tăng ca ngày đêm, thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Nhưng nếu có con cái, bạn phải lựa chọn lương thấp đi một chút để có thời gian cho gia đình. Đó là lý do nhiều nữ 'coder' phải chuyển sang làm 'tester'", Huyền chia sẻ.

Tương tự, Minh Kỳ - một kỹ sư lập trình khác cũng chia sẻ, lương trăm triệu đồng mỗi tháng cũng có cái giá của nó. Trước đây, anh làm việc trong công ty Việt Nam, dù lương không cao nhưng có nhiều thời gian cho gia đình, chế độ đãi ngộ tốt. Nhưng khi chuyển sang làm việc cho công ty nước ngoài, các phúc lợi cơ bản bị cắt bỏ. Ngoài ra, anh cũng luôn phải chuẩn bị tâm thế công ty có thể phá sản bất kỳ lúc nào.

"Tháng này nhận lương trăm triệu, tháng sau thất nghiệp là bình thường. Ngoài ra các công ty này chỉ ký hợp đồng từ một đến 3 năm, nếu không cố gắng, mình hoàn toàn có thể bị thay thế. Mức độ đào thải khắc nghiệt hơn nhiều làm việc cho một công ty trong nước", Kỳ nói.

