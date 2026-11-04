Vì sao Thái Lan đề nghị người dân chuẩn bị túi sinh tồn?

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa Thái Lan (DDPM) đã kêu gọi các hộ gia đình chuẩn bị túi đồ khẩn cấp chứa đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu để sống sót trong ít nhất 72 giờ, viện dẫn những lo ngại quốc tế về các cuộc xung đột ở Trung Đông và sự cần thiết phải chuẩn bị ứng phó với thảm họa....

Ông Nirat Pongsitthithavorn, tổng giám đốc của DDPM, cho biết một số quốc gia đã khuyến cáo công dân của mình tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong ba ngày trong bối cảnh lo ngại về tình hình ở Trung Đông.

Mặc dù Thái Lan không nằm trong số các quốc gia phải đối mặt với những rủi ro như vậy, ông nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị một túi đồ khẩn cấp là biện pháp phòng ngừa cơ bản có thể giúp mọi người đối phó với những tình huống bất ngờ.

Những chiếc túi này không chỉ được thiết kế cho các cuộc xung đột quốc tế mà còn cho các thảm họa thiên nhiên, bao gồm lũ quét, sạt lở đất và động đất, cũng như dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn và các trường hợp khẩn cấp khác....

Theo DDPM, 72 giờ đầu tiên sau thảm họa là giai đoạn đặc biệt quan trọng, vì người dân bị ảnh hưởng có thể phải tự xoay xở trong khi chính quyền huy động viện trợ.

Cục Quản lý Thảm họa và Phòng chống Thiên tai (DDPM) cũng cho biết họ đã chuẩn bị các thiết bị ứng phó thảm họa, nhân viên khẩn cấp và hệ thống cảnh báo sớm, bao gồm cả cảnh báo phát sóng di động, để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tiềm tàng.

Bộ này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chính phủ liên quan về kế hoạch ứng phó và cứu trợ khẩn cấp để bảo vệ người dân....

Bước đi này được đưa ra trong bối cảnh các đợt mưa lớn kéo dài và bão nhiệt đới đang gây ra nguy cơ ngập lụt diện rộng cùng sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung và khu vực ven đô Bangkok, đe dọa làm chia cắt giao thông cũng như cô lập tạm thời nhiều khu dân cư. Chính quyền nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa chủ động theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế, tuyệt đối không phải là tín hiệu báo động về tình trạng khan hiếm lương thực hay khủng hoảng nguồn cung quốc gia.

Theo hướng dẫn từ cơ quan chức năng, mỗi gia đình được khuyến nghị trang bị một bộ hành trang gọn nhẹ, bọc chống nước cẩn thận, bao gồm: nước uống đóng chai đủ dùng tối thiểu 3 lít/người/ngày, các loại thực phẩm khô và đồ đóng hộp không cần qua chế biến, cùng bộ sơ cứu y tế đi kèm các loại thuốc đặc trị cá nhân. Bên cạnh đó, túi sinh tồn cần tích hợp các thiết bị hỗ trợ sinh tồn cơ bản như đèn pin, pin dự phòng, còi cứu hộ, sạc điện thoại, một lượng tiền mặt nhỏ, bản sao giấy tờ tùy thân và một chiếc radio chạy pin để cập nhật kịp thời các thông tin cứu hộ từ chính quyền trong trường hợp mất kết nối viễn thông hoặc cắt điện diện rộng.

Giới chức Thái Lan cũng khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết chính thống và chủ động chuẩn bị phương án tự bảo vệ bản thân cùng gia đình trước khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường.