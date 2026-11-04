Đang mùa mưa, vì sao các hồ chứa ở Đà Nẵng thiếu nước?

Ngày 4/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành công văn về việc tích nước tại các hồ chứa thủy điện để đảm bảo nguồn nước cho mùa cạn năm 2027 và ứng phó với El Niño.

Theo đó, căn cứ các báo cáo và bản tin cảnh báo, dự báo El Niño, nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dẫn đến hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn được đánh giá ở mức cao đến rất cao. Đặc biệt, kịch bản rủi ro rất cao có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, thiếu nước hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia-Thu Bồn.

Một lòng hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang thiếu nước.

Hiện nay, nhiều hồ chứa có nguy cơ cao không tích đủ nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu và cấp nước sinh hoạt. Mặc dù trong tháng 9 và 10/2026 đã xuất hiện một số đợt mưa lũ nhỏ trên lưu vực, tuy nhiên mực nước hiện tại của các hồ chứa lớn đều ở mức rất thấp, dung tích hiện tại chỉ đạt khoảng từ 15-22% so với dung tích thiết kế.

Đồng thời, bản tin dự báo mùa cho thấy, tình trạng thiếu hụt lượng mưa có thể xảy ra trên khắp lưu vực và dòng chảy có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 20-40% trong các tháng cuối năm 2026.

Do đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Khe Diên và Sông Côn 2 bậc 1 khẩn trương xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn từ nay đến ngày 31/12 để ưu tiên tích nước đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất ở hạ lưu.

Trong đó, ưu tiên vận hành tích nước vào hồ nhằm đưa dần mực nước hồ về khoảng mực nước quy định vào đầu mùa cạn (ngày 1/1/2027), trong giai đoạn từ nay đến cuối mùa cạn để bảo đảm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu trong mùa cạn năm 2027.

Các hồ vận hành tích nước được yêu cầu phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ, mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo để điều chỉnh, chuyển sang chế độ vận hành hồ giảm lũ cho hạ du hoặc chế độ vận hành bảo đảm an toàn công trình (nếu có) phù hợp quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn đã được ban hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.