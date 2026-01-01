Xuống ruộng thi nơm cá lấy lộc đầu năm mới ở Nghệ An

Ngày đầu năm mới (1/1/2026), tại xóm Phúc Sơn 2, xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ hội Nơm cá Ao Sen. Đây là lần thứ 3 lễ hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho người dân trên địa bàn, mang lại không khí vui tươi cho xóm làng vào dịp Tết đến xuân về. (Ảnh: Rạng Đông).

Anh Đặng Hoàng Thuyết (Ban tổ chức lễ hội) cho biết, khu vực tổ chức lễ hội là ao và ruộng lúa của người dân có diện tích rộng khoảng 1,7ha. Lễ hội được tổ chức từ 8h ngày 1/1/2026 đến 12h cùng ngày. Mỗi người tham gia nơm cá sẽ mua vé với giá 200 nghìn đồng. “Lễ hội được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho người dân trên địa bàn ngày đầu năm mới", anh Thuyết chia sẻ. (Ảnh: Rạng Đông).

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã tập trung về Ao Sen để chuẩn bị tham gia lễ hội. Sau khi mua vé, các "nơm thủ" chờ thời khắc khai màn lễ hội. (Ảnh: Rạng Đông).

Đúng 8h, sau hiệu lệnh của Ban Tổ chức, hàng trăm "nơm thủ" vừa hò hét vừa nơm cá trong tiếng vui cười. (Ảnh: Rạng Đông).

Để lễ hội thêm phần hấp dẫn, Ban Tổ chức đã đưa ra nhiều giải thưởng. Cụ thể, “nơm thủ” bắt được con cá đầu tiên nặng 2,5 kg trở lên sẽ được thưởng 500 nghìn đồng; “nơm thủ” có con cá to nhất, to thứ 2, thứ 3 lần lượt được thưởng 1 triệu, 700 nghìn và 500 nghìn đồng. Ngoài ra còn có nhiều giải phụ để động viên người chơi như “nơm thủ” có nơm to nhất, “nơm thủ” ít tuổi nhất, “nơm thủ” nhiều tuổi nhất… (Ảnh: Rạng Đông).

Các "nơm thủ" thi nhau nơm xuống hồ với mong muốn bắt được con cá lớn đầu tiên để nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức. (Ảnh: Rạng Đông).

Nhiều người mang theo cả bu gà (lồng nhốt gà) xuống ao để nơm cá. (Ảnh: Rạng Đông).

Người dân đứng trên bờ cổ vũ cho các "nơm thủ". (Ảnh: Rạng Đông).

"Nơm thủ" bắt được con cá lớn liền khoe với mọi người. (Ảnh: Rạng Đông).

Cá lớn liên tục được các "nơm thủ" bắt. (Ảnh: Rạng Đông).

Cá sau đó được đưa đến Ban tổ chức cân và ghi lại số lượng để cuối buổi sẽ trao giải thưởng cho các nơm thủ. (Ảnh: Rạng Đông).

Lễ hội Nơm cá Ao Sen mang lại không khí vui tươi, góp phần tăng tính đoàn kết cho người dân trên địa bàn dịp đầu năm mới. (Ảnh: Rạng Đông).