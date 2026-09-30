Xuống hồ lấy cần câu, người đàn ông đuối nước tử vong

Ngày 30/9, lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, có một người đàn ông tử vong do đuối nước khi cùng bạn đi câu cá tại hồ Đại La.

Hồ cá nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NDCC.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/9, anh H. (SN 1990, trú xã Đức An) cùng anh T. (SN 1996, trú phường Bắc Gia Nghĩa) đến khu vực hồ Đại La, phường Nam Gia Nghĩa để câu cá.

Trong lúc câu, một con cá lớn cắn câu rồi kéo cần về phía giữa hồ. Sau đó, anh H. đã lội xuống nước để giật lại cần câu thì không may bị đuối nước.

Phát hiện bạn gặp nạn, anh T. xuống cứu nhưng không kịp. Ngay sau đó, anh T. đã đi trình báo sự việc.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh H. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.