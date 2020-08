Xúc động tâm thư của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng khi được dỡ lệnh phong tỏa

14 ngày bệnh viện bị phong tỏa cũng trôi qua. Nhưng trong 14 ngày đó, có nhiều thời điểm chúng ta đã sống, làm việc mà không hề nhớ là ngày thứ mấy!

Trong bức tâm thư gửi đồng nghiệp, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã những dòng xúc động như trên. 0 giờ ngày 8-8, Bệnh viện C Đà Nẵng được dỡ lệnh phong tỏa sau 14 ngày. Bác sĩ Thiện đã viết tâm thư này gửi đến toàn bộ y bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Nhân viên y tế Bệnh viện C đưa bệnh nhân xuất viện ra ngoài cổng trong sáng 8-8

Đầu thư, bác sĩ Thiện viết: "14 ngày bệnh viện bị phong tỏa cũng trôi qua. Nhưng trong 14 ngày đó, có nhiều thời điểm chúng ta đã sống, làm việc mà không hề nhớ là ngày thứ mấy! Chỉ biết rằng chúng ta sát cánh bên nhau như trong một gia đình, ở đó có đầy đủ sự cảm thông, đồng cam cộng khổ từ mỗi việc lớn nhỏ trong ngày. Chúng ta đã cùng nhau nhẫn nại để mài viên ngọc sáng về lương tâm, tri thức, đạo đức, trách nhiệm của ngành y".

Bác sĩ Thiện đã gửi lời cảm ơn đến từng anh chị em, mỗi cán bộ, các bệnh nhân, người nhà, mạnh thường quân, người dân TP, lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế....

Bác sĩ Thiện khẳng định: "Chúng tôi đã đứng vững, đã vượt qua 14 ngày gian khó chưa từng có trong tiền lệ của lịch sử Bệnh viện C Đà Nẵng có lẽ nhờ vào những điểm tựa chắc chắn đó!"

Dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhắn nhủ: "Chúng ta chỉ mới thắng một trận đánh, cuộc chiến còn đang tiếp diễn", bác sĩ Thiện viết tiếp:

"Các đồng nghiệp của chúng ta ở khắp thành phố này đều đang chiến đấu hết mình: Bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn đang cách ly và chưa thể "sạch" nhanh chóng bởi tính chất lây nhiễm phức tạp; Bệnh viện Hoàn Mỹ, Hải Châu, Cẩm Lệ đang bị phong tỏa hoàn toàn; Các bệnh viện tư nhân và bệnh viện quận còn lại đều đang quá tải; Bệnh viện huyện Hòa Vang đã trở thành bệnh viện dã chiến đầu tiên điều trị bệnh nhân Covid 19; Trung tâm cấp cứu 115 vắt đến kiệt sức để đáp ứng vận chuyển bệnh nhân; Đội ngũ y tế dự phòng, xét nghiệm, giám sát tuy vết F1, F2 làm việc gấp nhiều lần công suất để kiểm soát dịch lan tràn trong cộng đồng. Ai cũng đã làm hơn cả sức mình, thật đáng ngưỡng mộ!

Bộ Y tế đã lập căn cứ tiền phương tại Đà Nẵng, biết bao bệnh viện hàng đầu ở Hà Nội, TP HCM cũng như các tỉnh thành bạn đã vì nghĩa lớn xung trận cùng Đà Nẵng. Không dưng Đà Nẵng được mọi người yêu thương gọi là thành phố đáng sống và giờ đây Đà Nẵng lại là thành phố đáng để cả nước quên mình! Người Đà Nẵng như chúng ta thấy thật đáng trân trọng và tự hào vì điều đó!

Vậy, hãy về với gia đình và nhanh chân trở lại anh chị em nhé! Tìm một ánh nhìn gần gũi, nghe một vài lời yêu thương, hít thở chút không khí gia đình ấm áp (nhưng vẫn khẩu trang, cách giãn và tuân thủ rửa tay... Hãy "riêng và luôn riêng" để bảo vệ gia đình mình!).

Bệnh viện đang đợi, người bệnh đang chờ! Chúng ta hãy trở lại bên nhau như đã từng là một gia đình, mỗi người góp một tay để ngày kết thúc cuộc chiến chống Covid 19 này chóng đến hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tái thiết, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tự tin làm tốt việc phải làm để đảm bảo Bệnh viện C Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn cho người bệnh, cho chính chúng ta.

Trân quý tất cả sự hy sinh, cống hiến của mỗi người hôm qua, hôm nay và ngày mai vì bình yên cho thành phố này!"

Trong sáng 8-8, sau khi được dỡ lệnh phong tỏa, toàn bộ y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã hỗ trợ các bệnh nhân bị "mắc kẹt" tại đây làm thủ tục xuất viện. Mỗi bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được cấp giấy ra viện và giấy hoàn thành cách ly 14 ngày với Covid-19.

Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân cũng như người nhà, mỗi bệnh nhân ra viện được các y bác sĩ đưa ra tận cổng. Đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện cũng vận chuyển toàn bộ đồ đạc của bệnh nhân xuất viện ra bên ngoài.

Hình ảnh y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đưa bệnh nhân xuất viện ra ngoài sáng 8-8:

Nữ điều dưỡng dùng xe đẩy hành lý của bệnh nhân ra ngoài

các điều dưỡng trực tiếp đưa bệnh nhân ra ngoài

Bệnh nhân ra viện đồng thời được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly

Phụ đưa bệnh nhân vào tận xe

Bệnh viện C Đà Nẵng đã được dở lệnh phong tỏa và mở cửa nhận khám chữa bệnh trở lại

