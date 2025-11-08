Xuất hiện cơn bão rất mạnh, sau khi vào Biển Đông ảnh hưởng thế nào tới nước ta?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8-11, một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, tên quốc tế là Fung Wong (Phượng Hoàng).

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Fung Wang (Phượng Hoàng). Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 13 giờ ngày 8-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 130,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280 km về phía Đông Đông Nam, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật trên cấp 17. Bão di chuyển Tây Tây Bắc khoảng với độ khoảng 30 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ, sau giảm xuống 10-15 km/giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Fung Wong di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km/giờ, sau tăng lên 20-25 km/giờ và cường độ có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, từ đêm 8-11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3,0-5, m, sau tăng lên 6-8 m. Biển động dữ dội.

Trong các ngày từ 10 đến 12-11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.