Xoilac TV bị triệt phá: Người xem bóng đá trên các trang web lậu có bị xử phạt?

Việc cơ quan chức năng triệt phá hệ thống phát sóng lậu bóng đá Xoilac TV và khởi tố hàng chục đối tượng liên quan không chỉ đặt ra vấn đề về tội phạm công nghệ cao hay vi phạm bản quyền, mà còn làm dấy lên câu hỏi được nhiều người quan tâm: người xem các trận đấu trên những trang web phát lậu có thể bị xử phạt hay không?

Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống Xoilac TV hoạt động bằng cách tiếp sóng trái phép các giải bóng đá có bản quyền rồi phát miễn phí trên internet để thu hút lượng truy cập lớn. Từ đó, các đối tượng thu lợi thông qua quảng cáo, đặt banner và điều hướng người xem sang các nền tảng cá cược trực tuyến. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn có dấu hiệu liên quan đến tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hệ thống Xoilac TV bị triệt phá.

Dưới góc độ pháp lý, các đối tượng tổ chức, vận hành hệ thống phát sóng lậu có thể bị xử lý hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự, nếu hành vi gây thiệt hại lớn hoặc thu lợi bất chính ở mức luật định. Ngoài ra, nếu hệ thống này được sử dụng để dẫn dắt người dùng tham gia cá cược, các cá nhân liên quan còn có thể bị xem xét trách nhiệm về tội tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.

Tuy nhiên, với người xem các trận đấu bóng đá trên những trang web như Xoilac TV, vấn đề pháp lý lại được nhìn nhận theo cách khác.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành chủ yếu xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi phát tán, khai thác trái phép nội dung có bản quyền nhằm mục đích thương mại.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, hành vi truy cập vào một trang web để xem nội dung phát lậu, về bản chất là hành vi sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng, chưa phải là đối tượng chính của chế tài xử phạt nếu người dùng chỉ đơn thuần xem mà không tham gia vào việc phát tán, chia sẻ hoặc khai thác nội dung đó để thu lợi.

"Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng việc truy cập các trang web phát sóng lậu là hành vi tiếp tay gián tiếp cho hoạt động vi phạm bản quyền. Lượng truy cập càng lớn thì lợi nhuận quảng cáo và các nguồn thu bất hợp pháp của những trang này càng cao", luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích.

Luật sư Nguyễn Văn Nam cũng lưu ý, trong một số trường hợp cụ thể, người dùng vẫn có thể đối mặt với rủi ro pháp lý nếu vượt quá giới hạn của việc "chỉ xem". Chẳng hạn, nếu cá nhân chủ động phát lại các trận đấu trên nền tảng cá nhân, livestream lại nội dung phát lậu, hoặc chia sẻ hệ thống link xem bóng đá lậu với mục đích thu hút truy cập, kiếm tiền từ quảng cáo, hành vi đó có thể bị xem xét xử lý về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngoài ra, không ít website phát sóng bóng đá lậu còn cài đặt các liên kết dẫn sang các trang cá cược trực tuyến. Nếu người xem tham gia cá cược tiền thật thông qua những đường link này, họ có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, thực tế cho thấy nhiều người dùng internet vẫn có tâm lý coi việc xem bóng đá trên các trang web phát lậu là "vô hại". Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý và đạo đức xã hội, đây là hành vi làm gia tăng thị trường nội dung vi phạm bản quyền, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị nắm bản quyền truyền hình cũng như làm méo mó môi trường kinh doanh nội dung số.

"Ở nhiều quốc gia, cơ quan quản lý đã áp dụng các biện pháp mạnh như chặn truy cập, phạt tiền người sử dụng dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc yêu cầu các nhà mạng phối hợp kiểm soát truy cập. Việt Nam cũng đang từng bước siết chặt quản lý trong lĩnh vực này", luật sư Nguyễn Văn Nam cho biết.

Vụ án liên quan đến Xoilac TV vì vậy được xem là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng internet để phát tán nội dung trái phép, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng mạng.