Mức lũ vượt đỉnh lịch sử gây cảnh tượng chưa từng có ở Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Thái Nguyên. Lượng mưa kỷ lục khiến nhiều nơi ngập lụt.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào sáng ngày 8/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiều nơi bị ngập sâu.

Các tuyến phố tại tỉnh Thái Nguyên gần như biến thành sông, nhiều ngôi nhà bị ngập quá tầng một.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng dùng cano đi đưa người ở những nơi bị cô lập vào vùng an toàn.

Nhiều đội cứu hộ ở các tỉnh thành cũng đến hỗ trợ.

Dù không còn mưa nhưng mực nước tại Thái Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Ngôi nhà cấp 4 bị ngập đến tận mái.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng nay, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) ở mức đỉnh 29,9m - cao hơn báo động cấp 3 là 2,9m và vượt mức lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra 1,09m.

Tại xóm Soi Cốc (phường Trung Thành), mực nước sông Cầu dâng cao cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến các tổ dân phố: Bến Cả, Đồng Lẩm, Đình Phú Cốc, Lợi Bến, Tân Thịnh 1, Tiến Bộ, Thanh Vân, khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dù nằm ở khu vực trung tâm nhưng nhiều điểm nơi đây vẫn bị ngập sâu từ 2 đến 3m. Đêm 7/10, Đội Quản lý điện lực khu vực Thái Nguyên ra thông báo buộc phải tạm dừng cung cấp điện trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Quan Triều, Gia Sàng, Tích Lương và xã Tân Cương do mưa to dẫn đến tình trạng nước dâng cao, ngập các thiết bị điện.

Nhiều phương tiện giao thông bị nhấn chìm. Thay vào đó, người dân phải dùng xuồng, thuyền để di chuyển.

Hàng loạt ô tô bị ngập nước ngay tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: H. Lan

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, công an các đơn vị địa phương đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh, công an các xã, phường, Đồn Công an khu công nghiệp Yên Bình và trên 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, áo phao, phao dây và các phương tiện cứu hộ khác.… để ứng phó với lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Thái Nguyên

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển hàng trăm hộ dân, tài sản đến khu vực an toàn, trong đó có nhiều người già, phụ nữ, trẻ em; vận chuyển tiếp tế nhu yếu phẩm cho nhân dân ở những nơi bị cô lập. Công tác cứu trợ và di dời vẫn đang được triển khai dù gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết, khu vực ngập sâu và đường tiếp cận hạn chế.

Theo thống kê sơ bộ của Thái Nguyên, tính đến hết ngày 7/10, mưa lũ khiến 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thái Nguyên