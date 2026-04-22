Xe tải chạy 'như bay' lúc đêm khuya, lộ 200 bao tải chứa chất lạ

Ngày 22/4, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, 22h ngày 18/4, tại xóm 4, xã Bảo Lạc, Công an xã Bảo Lạc chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 11B-006.xx di chuyển với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng H.V.H cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an xã Bảo Lạc.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là H.V.H (sinh năm 1995, trú tại xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng). Trên xe còn có L.T.T (sinh năm 1980, trú tại xóm 4, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 200 bao tải màu trắng, bên trong chứa các hạt nhỏ màu trắng, bên ngoài bao bì có chữ Trung Quốc (nghi là phân đạm), mỗi bao nặng khoảng 50kg, tổng trọng lượng khoảng 10 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và người đi cùng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa theo quy định. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số phân bón trên từ khu vực mốc 535, thuộc xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng đến xóm 4, xã Bảo Lạc.

Công an xã Bảo Lạc đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.