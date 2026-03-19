Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối

Phát hiện một phương tiện vận tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Nghĩa Trụ đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) và Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Châu Giang tiến hành kiểm tra một phương tiện vận tải có dấu hiệu nghi vấn.

Cụ thể, tại khu vực thôn 14, xã Nghĩa Trụ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-639.26 do Trương Kỳ Lân (SN 1997; hộ khẩu thường trú tại số 31/71 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) điều khiển.

Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện vi phạm. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chứa khoảng 1.360kg sản phẩm động vật là nầm lợn đã có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, Công an xã Nghĩa Trụ đã lập biên bản ban đầu, đồng thời bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

-19/03/2026 07:21 AM (GMT+7)
