Xe ô tô của giám đốc bị xịt sơn ngay tại cơ quan

Ngày 13-5, ông Phạm Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai, Sở NN&PT tỉnh Gia Lai, cho biết ô tô của ông vừa bị người lạ xịt sơn đỏ khi đậu tại trung tâm ở xã An Phú.

Vụ việc đã được trình báo và công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo ông Cường, ông không có mâu thuẫn hay xích mích với ai ở khu vực này. Việc xe bị xịt sơn không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho ông, mà còn gây tâm lý hoang mang cho ông, cán bộ, công nhân viên của đơn vị.

Xe ô tô của ông Cường bị xịt sơn. Ảnh: ND

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11-5, có bốn thanh niên bịt mặt đi trên hai xe máy vào trung tâm, sau đó những người này dùng bình sơn xịt lên xe ô tô 81A-313.32 của ông Cường đỗ trong nhà xe. Hình ảnh bốn thanh niên này cũng được camera của trung tâm ghi lại.

Theo ông Hoàng Minh Khang, người làm công tại trung tâm, cho biết vào thời điểm trên, ông đang chăm sóc vườn cây và nhìn thấy bốn thanh niên ăn mặc lịch sự, che kín mặt đi xe máy đến đây. Ban đầu, nghĩ là khách đến mua cây giống nên không chú ý.

Vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Sau khi thấy hai chiếc xe máy chạy vòng quanh sân, có biểu hiện lạ nên người này chạy ra xem thì nhóm người lạ lên xe máy bỏ chạy. Kiểm tra nhà xe phát hiện xe ô tô đỗ nơi đây đã bị xịt sơn.

Được biết, trung tâm là nơi sản xuất, cung ứng các loại giống cây trồng chất lượng cao, như: lúa, hoa, chanh dây, cà phê... cho người dân địa phương. Hàng ngày, nhiều người đến tìm mua giống nên người lạ ra vào thường xuyên, khó kiểm soát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã An Phú và công an TP Pleiku đến kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ, điều tra vụ việc.

