Xe máy dừng 'thẳng như kẻ chỉ' chờ đèn đỏ ở TPHCM

Từ ngày 1-14/1, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 23.924 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3.958 trường hợp; tạm giữ 8.898 phương tiện, ước tính nộp Kho bạc nhà nước hơn 87 tỷ đồng. Một số lỗi vi phạm phổ biến như: vi phạm nồng độ cồn 7.448 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.664 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 475 trường hợp; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định 1.766 trường hợp... Phòng CSGT Công an TPHCM đề nghị khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến có thể liên hệ số điện thoại trực ban 0693 187.521; số điện thoại đường dây nóng (hotline) 0326 08.08.08; địa chỉ hộp thư điện tử csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn; trang Zalo official account “Phòng CSGT TPHCM" để được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.