Xe khách chở gần 40 người bốc cháy ngùn ngụt khi đang di chuyển

Chiếc xe khách bốc cháy.

Vào khoảng 13h30 ngày 16/3, xe khách giường nằm mang biển số Hà Nội di chuyển trên quốc lộ 1A. Khi xe đi đến đoạn qua huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã xảy ra cháy nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có gần 40 hành khách, mọi người hoảng sợ tìm cách thoát ra ngoài. Nhận được tin cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thanh Hóa huy động nhiều xe chữa cháy đến dập lửa.

Tuy nhiên, do trên xe là những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi chiếc xe. Rất may tất cả hành khách đã thoát ra an toàn.

Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ II.1 (Tổng cục đường bộ Việt Nam), vị trí xảy ra sự cố có hệ thống báo hiệu ATGT đầy đủ, đúng quy định, mặt đường êm thuận.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xe-khach-cho-gan-40-nguoi-boc-chay-ngun-ngut-khi-ang-di-chuyen-a59823...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xe-khach-cho-gan-40-nguoi-boc-chay-ngun-ngut-khi-ang-di-chuyen-a598234.html