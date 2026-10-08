Xác minh thông tin có người tử vong nghi do điện giật lúc ngập nước ở TP.HCM

Sáng 8/10, mạng xã hội xuất hiện thông tin một người nghi bị điện giật tử vong tại khu vực hẻm 84 (đường 11, phường Thủ Đức, TP.HCM), trong lúc nhiều tuyến đường tại khu vực bị ngập nước.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo phường Thủ Đức xác nhận địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, làm rõ.

Nước ngập tại khu vực đường số 11 phường Thủ Đức sáng 8/10.

“Chúng tôi đang phối hợp với Cảnh sát PCCC xuống xác minh, xem có đúng nguyên nhân là do ngập rồi điện giật tử vong hay không”, lãnh đạo cho biết.

Theo vị này, các đơn vị liên quan đang xác minh vụ việc. Hiện chưa có kết luận chính thức về thông tin người tử vong cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Chiều tối 7/10, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TP.HCM đúng giờ tan tầm, khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ.

Tại đường Nguyễn Văn Khối, nước ngập gần hết bánh xe máy ở một số vị trí. Các tuyến Nguyễn Oanh, tỉnh lộ 43, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Linh Đông cũng xuất hiện tình trạng ngập nước, nhiều xe chết máy, người dân chật vật di chuyển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 7 - 9/10, TP.HCM dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, một số nơi trên 150mm.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập nước trên địa bàn, gồm 83 điểm do mưa lớn và 39 điểm chịu ảnh hưởng của triều cường.