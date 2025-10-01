Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xác minh một bí thư xã nghỉ học bồi dưỡng chính trị để đi chơi Pickleball

Sự kiện: Thời sự
Ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong) đang bị kiểm tra, xác minh về việc không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải Pickleball.

Ông P.T.P. (ngoài cùng bên phải) bị nghi ngờ khi không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 1/10, một lãnh đạo Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, đang kiểm tra, xác minh việc ông P.T.P. (Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong) đã không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+".

Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1754 gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu. Thời gian tổ chức lớp từ ngày 6-8/9/2025. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến với tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tuy nhiên, ông P. bị một số người dân phản ánh, nghi ngờ đã không tham gia lớp bồi dưỡng trên, mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức vào ngày 7/9/2025 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, Gia Lai. Một số hình ảnh được người dân phát tán cho thấy thời điểm tổ chức lớp bồi dưỡng trên trùng với ngày giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" được tổ chức.

Trong khi đó, ông P. từ chối trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đồng thời nói “đặt lịch làm việc với Chánh văn phòng của xã”.

Theo Tiền Lê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 17:33 PM (GMT+7)
