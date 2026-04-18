Xác minh clip tài xế mặc áo xe ôm công nghệ ở TP.HCM cầm hung khí đánh người

Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cầm “gậy 3 khúc” đuổi đánh người giữa đường, clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 16/4 tại giao lộ Mã Lò - Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa. Thời điểm này, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe máy lưu thông đến khu vực trên thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với hai nam thanh niên đi xe máy khác.

Xác minh clip tài xế mặc áo xe ôm công nghệ đánh người. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến trong đoạn clip cho thấy, sau khi lời qua tiếng lại, nam tài xế bất ngờ mở cốp xe, lấy ra một cây “gậy 3 khúc” rồi lao đến tấn công một trong hai người còn lại. Người đi cùng nạn nhân (cũng là người quay clip) hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người dân xung quanh kịp thời can ngăn. Sau đó, các bên rời khỏi hiện trường, chưa ghi nhận hậu quả nghiêm trọng về người.

Đến ngày 18/4, đoạn clip mới xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bức xúc trước hành vi manh động, coi thường pháp luật.

Công an phường Bình Hưng Hòa đã mời những người liên quan lên làm việc, đồng thời trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.