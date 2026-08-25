Xác định thanh niên bắt chim bồ câu giữa trung tâm TP.HCM

Thông tin từ Công an phường Sài Gòn, đơn vị đã mời hai người liên quan clip bắt chim bồ câu ở khu vực công viên Công trường Lam Sơn (phường Sài Gòn, TP.HCM) lên làm việc.

Hai người này gồm: T.L. (sinh năm 2005, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) và Đ.N.M.T. (sinh năm 2007, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Thanh niên bắt bồ câu giữa trung tâm TP.HCM. (Ảnh: cắt từ clip)

Về hướng xử lý, theo lãnh đạo phường Sài Gòn, sau khi có kết quả từ các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền mới có đủ cơ sở pháp lý để xác định hướng xử lý đối với vụ việc.

Trước đó, ngày 22/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bắt chim bồ câu tại công viên Công trường Lam Sơn. Hình ảnh cho thấy người này xuống xe, chạy đến đàn bồ câu đang kiếm ăn trên bãi cỏ và bắt 2 con.

Sau khi bắt được chim, nam thanh niên bỏ vào balo rồi cùng một cô gái lên xe máy rời khỏi khu vực theo hướng Công trường Lam Sơn - đường Đồng Khởi. Sự việc được một người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bức xúc.

Nhiều người cho rằng hành vi bắt chim bồ câu tại khu vực công cộng, nơi có đông người dân và du khách, là phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị và môi trường du lịch của TP.HCM.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng đề xuất chính quyền bố trí lắp đặt thêm biển cấm và chung tay lên án hành vi bắt bồ câu.