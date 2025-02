Xác định danh tính, người phụ nữ nói lý do lột đồ và rơi khỏi ôtô khi đang chạy

Trưa 5-2, theo thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết liên quan đến đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng ra khỏi ôtô đang chạy trên đường, hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện đang lưu thông mà mở cửa sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với lái xe khi đang lưu thông mà đóng mở cửa không đảm bảo an toàn cũng sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng nhưng không bị tước giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, danh tính người phụ nữ trong clip được xác định là bà N.T.N. (SN 1980, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh).

Hình ảnh người phụ nữ không mặc quần áo văng khỏi xe ôtô

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh chiếc xe ôtô đang lưu thông trên một tuyến đường ở TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ cánh cửa phía sau mở ra.

Từ trong xe, một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng xuống đường. Ngay lúc đó, một người trong xe nhanh chóng kéo người phụ nữ trở lại vào trong xe. Sự việc trên được nhóm người đi xe phía sau quay clip lại và tiếp tục đi theo chiếc xe về tới một khu chung cư.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khỏe và sự an toàn của người phụ nữ khi bị rơi khỏi xe, bản thân không tự trở lại xe mà phải có người khác kéo vào.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã triệu tập 2 cá nhân liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu bà H. khai nhận do say quá nên tự lột đồ chứ không ai bắt ép. Còn người kéo người phụ nữ này khi ngã ra khỏi xe là tài xế đi cùng.