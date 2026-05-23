Bí mật lớn của Trung Quốc bất ngờ bị Anh phát hiện

Một vệ tinh của Trung Quốc. Nguồn : teesat.com

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) lần đầu tiên công bố hình ảnh của hệ thống TJS-14 tuyệt mật của Trung Quốc sau khi vệ tinh này bị ghi hình bởi trạm giám sát Noctis-1 của Anh đặt tại Cyprus.

Bắc Kinh tuyên bố vệ tinh này phục vụ mục đích liên lạc. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây lo ngại nó đang được sử dụng để thu thập dữ liệu tình báo về các vệ tinh khác hoạt động trên quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 35.000 km.

Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh tham vọng thống trị không gian, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố muốn đưa nước này trở thành cường quốc không gian hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Việc Bộ Quốc phòng Anh công bố các hình ảnh này được xem như một “phát súng cảnh báo” gửi tới Bắc Kinh, cho thấy London đang theo dõi sát sao các hoạt động của Trung Quốc trong không gian và có thể hành động nếu bị đe dọa.

Anh nâng cấp hệ thống theo dõi không gian

Thiếu tướng Paul Tedman, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian Anh, cho biết: “Việc bảo vệ và phòng thủ tuyến đầu vô hình trong không gian đòi hỏi chúng ta phải nhìn thấy và hiểu rõ điều gì đang diễn ra trên quỹ đạo, sau đó đưa ra quyết định với tốc độ của máy móc".

Các hình ảnh được chụp sau khi Anh triển khai phần mềm mới nhằm hỗ trợ kính thiên văn không gian điều khiển từ xa trong chương trình đầu tư kéo dài 5 năm trị giá 65 triệu bảng Anh.

Hệ thống mới có tên Borealis có khả năng xử lý dữ liệu và hình ảnh do Noctis-1 gửi về nhằm phát hiện, theo dõi và nhận diện các vật thể trong không gian.

Hệ thống này có thể quan sát từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho tới các mảnh vỡ không gian thông thường. Các nhà phát triển cho biết công nghệ này trong tương lai có thể giúp bảo vệ vệ tinh khỏi nguy cơ va chạm.

Tuy nhiên, hệ thống cũng đã ghi nhận được hình ảnh vệ tinh liên lạc Express AM-6 của Nga khi nó hoạt động gần vệ tinh quân sự Skynet của Anh.

Luke Pollard, Bộ trưởng phụ trách năng lực sẵn sàng chiến đấu và công nghiệp quốc phòng Anh, nhấn mạnh việc Anh phải luôn đi trước các đối thủ và giám sát các mối đe dọa tiềm tàng.

“Không gian giờ đây đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh. Bảo vệ các vệ tinh khỏi đối thủ giúp duy trì hoạt động của nền kinh tế và giữ an toàn cho tất cả chúng ta", ông nói.

Kính viễn vọng Noctis-1 đã chụp được hình ảnh này của vệ tinh TJS-14 của Trung Quốc trên quỹ đạo, phía trước Tinh vân Orion. Nguồn ảnh : Mod

Trung Quốc tăng tốc chạy đua không gian

Theo Lực lượng Không gian Mỹ, số lượng vệ tinh của Trung Quốc trên quỹ đạo đã tăng rất nhanh, từ khoảng 900 vệ tinh năm 2024 lên hơn 1.350 vệ tinh hiện nay. Trung Quốc hiện chỉ đứng sau Mỹ về số lượng vệ tinh đang kiểm soát.

Theo ước tính của tình báo Mỹ, hơn 510 vệ tinh của Trung Quốc là các thiết bị giám sát, có khả năng theo dõi mục tiêu quân sự trên biển và trên đất liền.

Gần đây nhất, Bắc Kinh còn bị cáo buộc bí mật cung cấp hình ảnh tình báo quan trọng cho Iran nhằm hỗ trợ xác định mục tiêu là các căn cứ quân sự Mỹ trong cuộc chiến với Iran nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ.

Khoảng 20% GDP của Anh hiện phụ thuộc vào các công nghệ liên quan đến không gian, bao gồm hệ thống liên lạc quan trọng và định vị toàn cầu.

Sự phụ thuộc này khiến các vệ tinh trên quỹ đạo trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với các đối thủ của Anh.

“Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo không ai có thể thực hiện các hoạt động nguy hiểm trong không gian mà không bị phát hiện”, một nguồn tin quốc phòng Anh nói về công nghệ mới này.