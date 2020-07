Vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông, miền Bắc sắp có mưa lớn diện rộng

Thứ Năm, ngày 30/07/2020 09:56 AM (GMT+7)

Vùng áp thấp trên khu vực miền Trung Philippines đã đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm và đang hướng về các tỉnh Bắc Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (30/7), vùng áp thấp trên khu vực miền Trung Philippines đã đi vào Biển Đông.

Hồi 7h sáng, tâm vùng áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h ngày 31/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đều có nguy cơ rủi ro cao.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 1/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua Bắc Bộ nên từ nay đến ngày 31/7, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/7, rãnh áp thấp ở Bắc Bộ sẽ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên cũng gây mưa lớn cho các tỉnh trong khu vực.

