Houthi tiếp tục “khuấy động” Biển Đỏ, Liên Hợp Quốc cảnh báo “leo thang nguy hiểm”

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 11/7 đã lên án mạnh mẽ các cuộc tập kích mới của Houthi vào các tàu dân sự trên Biển Đỏ, gọi các vụ việc này là một sự "leo thang nguy hiểm".

Nhóm Houthi của Yemen đã nối lại các cuộc tấn công tàu thuyền trong tuần này khi bắt giữ và đánh chìm 2 tàu khi các tàu đang cố gắng đi qua tuyến đường thủy nối liền Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương.

Đã có thiệt hại về người khi 4 thủy thủ được cho là đã thiệt mạng và 11 người khác vẫn mất tích.

Hoạt động cứu hộ các thành viên thuỷ thủ đoàn được cho là từ tàu chở hàng Eternity C, bị chìm sau khi bị tấn công, trong hình ảnh được công bố ngày 9/7/2025. Ảnh: CNN

Hoạt động cứu hộ được thực hiện vào ngày 9/7/2025. Ảnh: The Guardian

Đây là lần đầu tiên nhóm này thực hiện các cuộc tấn công vào tàu thuyền quốc tế trong hơn 6 tháng. Để đáp trả cuộc chiến của Israel ở Gaza, nhóm phiến quân này đã tấn công hơn 100 tàu thuyền từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024, thường sử dụng tên lửa và máy bay không người lái.

Chiến dịch này đã buộc các công ty vận tải biển phải chuyển hướng hải trình vòng qua châu Phi, làm tăng đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa giữa châu Á và châu Âu.

Hy vọng về việc vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy này có thể trở lại bình thường đã tan vỡ vào cuối tuần trước khi Houthi nối lại các cuộc tấn công và đánh chìm tàu Magic Seas. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được giải cứu.

Sau đó, vào đầu tuần này, Houthi đã tấn công tàu Eternity C trước khi đánh chìm nó hôm 9/7. Chỉ có 10 trong số 25 người trên tàu được cứu hộ.

Cả tàu Magic Seas và Eternity C đều mang cờ Liberia và do các công ty Hy Lạp vận hành.

Tàu chở hàng rời Eternity C chìm sau khi bị Houthi tấn công trên biển, hình ảnh do Houthi công bố ngày 8/7/2025. Ảnh: Independent

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của ông Guterres, cho biết, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc "lên án mạnh mẽ" việc Houthi tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu dân sự đi qua Biển Đỏ.

"Vụ chìm tàu MV Magic Seas và MV Eternity C, cùng với cái chết của ít nhất 4 thành viên thủy thủ đoàn và thương tích của những người khác, là một sự leo thang nguy hiểm trên tuyến đường thủy quan trọng này".

Tổng Thư ký đồng thời kêu gọi Houthi kiềm chế cản trở các hoạt động cứu hộ đang diễn ra đối với các thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

"Không chỉ là một cuộc tấn công không thể chấp nhận được đối với sự an toàn và an ninh của người đi biển, những hành động này còn vi phạm quyền tự do hàng hải, gây nguy hiểm cho vận tải biển và tiềm ẩn nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về môi trường, kinh tế và nhân đạo đối với môi trường ven biển vốn đã dễ bị tổn thương", tuyên bố của ông Guterres cho biết.

Hình ảnh từ video do Houthi công bố ngày 8/7/2025 cho thấy khói bốc lên từ tàu Magic Seas khi bị tấn công quân sự. Ảnh: CNN

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng "nhấn mạnh rằng luật pháp quốc tế phải được tất cả các bên tôn trọng mọi lúc" và kêu gọi "Nghị quyết 2768 (2025) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu buôn và tàu thương mại phải được tôn trọng đầy đủ".

"Liên Hợp Quốc vẫn cam kết tiếp tục nỗ lực hướng tới việc giảm leo thang rộng rãi hơn trong khu vực cũng như tiếp tục hợp tác với các bên liên quan tại Yemen, khu vực và quốc tế để đảm bảo một giải pháp bền vững và hòa bình cho cuộc xung đột ở Yemen".

Phiến quân Houthi tuyên bố họ đang nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Israel nhằm gây sức ép buộc Israel ngừng các hoạt động quân sự tại Gaza.