Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, yêu cầu lực lượng không quân sẵn sàng

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 20:59 PM (GMT+7)

Cục cứu hộ Cứu nạn (Bộ Quốc phòng)- Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các lực lượng quân đội sẵn sàng ứng phó trước thông tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh thành bão trên biển Đông.

Bão áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành báo trên biển Đông trong thời gian tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 13 giờ hôm nay (12/6), ATNĐ đang ở trên biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía Tây, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ15-20 km/h và khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai (13/6), bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 21 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 14/6, nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao.

Cũng theo cơ quan dự báo, từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 15/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đã có điện gửi Bộ tư lệnh Quân khu 1, 2, 3, 4, Quân chủng Hải quân, Phòng không – Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển sẵn sàng ứng phó.

Cụ thể, Bộ đội biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu thông báo cho các tàu cá, tàu thuyền du lịch, tàu vận tải đang hoạt động di chuyển, tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Tường xuyên duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Với lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển, có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện đang làm nhiệm vụ trên biển, đặc biệt các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng) sẵn lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có yêu cầu.

Trên đất liền, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các lực lượng sẽ xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống mưa lũ, ngập úng, giông lốc, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu của bão gây ra, nhất là ở các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

