Vua và Hoàng hậu Thái Lan lễ Phật tại chùa Quán Sứ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sáng 16/9 đến thăm, lễ Phật tại chùa Quán Sứ.

Tiếp đón Vua, Hoàng hậu cùng phái đoàn là hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Quán Sứ, cùng các chư tăng, phật tử.

Cùng tham dự về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. Phía Thái Lan có Thủ tướng Thái Lan, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tiến vào chính điện, thực hiện nghi thức dâng nến, dâng hoa.

Nhà Vua và Hoàng hậu thắp nến trong chính điện.

Chư tăng, phật tử tụng kinh cầu nguyện bình an cho Nhà Vua và Hoàng hậu, cũng như cầu nguyện cho mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày một phát triển nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao hai nước.

Bài kinh Bát nhã Tâm kinh chứa đựng trí tuệ cốt lõi của Phật giáo về "Tính Không", giúp xua tan phiền não, hóa giải vướng mắc và hướng tâm con người đến sự thanh tịnh. Bài kinh còn nhằm truyền tải năng lượng từ bi, nguyện cầu cho nhân loại tránh khỏi chiến tranh, thiên tai và xung đột.

Nghi thức cầu nguyện thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng, theo TTXVN.

Hoàng hậu Thái Lan Suthida lắng nghe chư tăng, phật tử tụng kinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đảnh lễ Phật.

Một nét rất đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan là sự tương đồng về văn hóa và giao thoa Phật giáo sâu sắc. Chùa Quán Sứ cũng là nơi làm việc của các vị hòa thượng trong Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa từng đón Quốc vương Campuchia, Thủ tướng Ấn Độ đến thăm.

Nhà Vua và Hoàng hậu gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, an lạc đến chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chư tăng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiễn Nhà Vua và Hoàng hậu ra về.