Vừa "né" được bão số 3, miền Bắc sắp hứng mưa lớn diện rộng kéo dài

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 11:30 AM (GMT+7)

Bão số 3 đã đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần. Trong khi đó, miền Bắc nước ta sắp xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (11/8), bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Trên đất liền Việt Nam, hôm nay (11/8), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai (12/8), có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng ở các tỉnh nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai (12/8). Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/8.

Từ khoảng chiều tối và đêm nay (11/8), do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 70mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sau đó, từ khoảng đêm 12/8 trở đi, ở Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm nay (11/8) do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

