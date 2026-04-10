Vụ xử phạt, tịch thu 42 gốc mai vàng "không giấy tờ" ở Côn Đảo: Yêu cầu làm rõ nguồn gốc

Ngày 10-4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng đã bị xử lý phạt hành chính và tịch thu theo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời yêu cầu Hạt kiểm lâm chủ động làm việc với người vi phạm, làm rõ nguồn gốc lâm sản theo quy định. Nếu người vi phạm chứng minh được nguồn gốc lâm sản thì tham mưu xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân và đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp nếu người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc lâm sản, cơ quan chức năng chứng minh được nguồn gốc 42 gốc mai vàng nêu trên do đào bới từ rừng tự nhiên tại Côn Đảo đưa về cất giữ, chăm sóc tạo dáng cây cảnh thì tiếp tục xử lý theo quy định nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Côn Đảo.

Những gốc mai vàng được phát hiện

Hạt kiểm lâm cũng chủ động thông tin, tuyên truyền đến báo chí, truyền thông để người dân, cộng đồng mạng hiểu rõ bản chất vụ việc, góp phần bảo tồn các hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Côn Đảo.

Cùng ngày, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng đã có văn bản báo cáo về vụ việc gửi Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm và UBND TPHCM.

Theo Vườn Quốc gia Côn Đảo, những năm gần đây Côn Đảo diễn ra tình trạng một số người vào rừng thu hái các loại dược liệu về mua bán, ngâm rượu hoặc đào bới, bứng một số loại cây rừng thuộc nhóm cây cảnh như mai vàng, thiên thuế, bạch lộc đưa về cất giữ, chăm sóc, cắt tỉa làm cây cảnh, sau đó mua bán, trao đổi, tặng cho… làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại đảo. Việc này đã được UBND huyện Côn Đảo (cũ) chỉ đạo tăng cường quản lý việc khai thác, vận chuyển, buôn bán cây có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và xử lý nghiêm theo quy định.

Những gốc mai đang được chăm sóc, phát triển

Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết theo quy định tại khoản 16 Điều 2 Luật Lâm nghiệp năm 2017, lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng, bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật khác trong rừng; gồm cả gỗ và lâm sản ngoài gỗ như tre, nứa, song, mây và các sản phẩm chế biến từ chúng.

Theo hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại địa chỉ số 36 đường Tôn Đức Thắng, Khu 5, Đặc khu Côn Đảo (trụ sở cũ của Đồn Biên phòng Côn Đảo) phát hiện 42 gốc cây mai vàng do ông Đ.V.T. (SN1988) đang cất giữ, chăm sóc. Trong biên bản vi phạm hành chính, ông T. khai nhận đã mua 45 cây từ đất liền vận chuyển ra đảo; trong quá trình chăm sóc có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây với tổng khối lượng 0,38 m³. Ông T. đề nghị sẽ bổ sung hóa đơn, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa chứng minh được xuất xứ, nguồn gốc của 42 gốc mai nói trên.

Do đó, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 42 gốc mai của ông Đ.V.T về hành vi tàng trữ lâm sản không có hồ sơ hợp pháp.

Cũng tại địa chỉ trụ sở cũ của Đồn Biên phòng Côn Đảo, vào ngày 19-6-2025, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Côn Đảo (cũ) lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.Y. (SN 1993) về hành vi tàng trữ 23 gốc cây mai, tổng trọng lượng 180 kg. Ông Y. đã bị xử phạt số tiền 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số tang vật để xử lý theo quy định.