Vụ xe khách lật làm 4 người tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế

Theo đó, tối 30/8, Long điều khiển xe khách giường nằm BS: 50E-449.xx của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh - An Khê.

Tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long

Khoảng 3 giờ ngày 31/8, khi đến Km10+600 tuyến tránh Quốc lộ 19, thuộc P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xe khách bất ngờ lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 34 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 31 hành khách. Phần lớn hành khách là đang về quê nghỉ lễ. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; nhiều hành khách khác bị thương.

Hiện trường vụ tai lật xe.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Long để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.