Xe khách chở 34 người lật trên đường tránh quốc lộ 19, Gia Lai: Đường chưa được khai thác, sao xe vẫn vào?

Đường chưa được phép khai thác, trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông thuộc về ai?

Ngày 1/9, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn qua phường Hội Phú, Gia Lai.

Theo đại diện Sở này, tuyến tránh nối quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Tuyến này dài 12,6km, đã hoàn thành nhưng chưa được Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) bàn giao về cho tỉnh Gia Lai quản lý, khai thác.

Xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ lật ở tuyến tránh quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai. Ảnh: HP.

Do đó, trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến thuộc về Ban Quản lý dự án 2.

Qua kiểm tra hiện trường vụ lật xe khách trên, lực lượng chức năng ghi nhận tại km10+700 (tuyến tránh quốc lộ 19) có bùn đất từ taluy tràn xuống mặt đường, khiến đường trơn trượt.

Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo đơn vị thi công khơi thông hệ thống cống rãnh, sử dụng máy bơm cao áp vệ sinh, làm sạch mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo ông Lê Ngọc Nam - đại diện Ban Quản lý dự án 2, tuyến tránh quốc lộ 19 đã được nghiệm thu cơ sở và đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao về tỉnh Gia Lai tiếp nhận.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo và dựng rào chắn và cấm tất cả phương tiện lưu thông trên tuyến này. Tuy nhiên, vào ban đêm, một số tài xế tự ý phá rào để chạy xe vào đường.

Đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ việc tài xế cố ý đi vào tuyến đường chưa được phép lưu thông. Đồng thời, Ban cũng chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương xử lý các điểm sạt lở gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Xe khách lật trong mưa lớn, sương mù dày đặc

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho rằng, do tuyến đường chưa được bàn giao và đưa vào khai thác chính thức nên lực lượng Cảnh sát giao thông chưa thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến.

Theo Phòng CSGT, cơ quan chức năng đã nhiều lần có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trên tuyến đường. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 rào chắn, không để phương tiện lưu thông khi tuyến đường chưa đủ điều kiện khai thác, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường này chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng.

Một số hạng mục trên tuyến vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm các điều kiện theo quy định. Do tuyến đường chưa được phép đưa vào khai thác nên các phương tiện không được tự ý lưu thông.

Công an tỉnh Gia Lai trước đó đã có các văn bản kiến nghị, đề nghị bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tuyến đường vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn. Ảnh: HP.

Liên quan đến vụ tai nạn, đến nay Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và các nội dung liên quan để xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, lúc 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm biển số 50E-449.17 lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa.

Xe khách bất ngờ bị lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, trời tối và sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên đường tràn xuống mặt đường, tạo lớp bùn dày khoảng 10cm, khiến mặt đường trơn trượt.

Trên xe lúc này có 34 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 31 hành khách. Đến lúc này, đã có 4 người tử vong.