Vụ trâu đực rượt đuổi rồi húc 2 người bị thương: Trâu dữ đã "vượt biên"

Ngày 26-2, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đơn vị này đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần đối với 2 người dân địa phương bị con trâu hung dữ rượt đuổi, húc trúng. Hiện sức khoẻ, tinh thần của 2 nạn nhân đã ổn định.

Trong khi đó, con trâu đực hung dữ được xã này xác định là đã chạy sang nước Lào sau khi tấn công 2 người dân.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo thăm hỏi, động viên một trong 2 nạn nhân bị trâu dữ tấn công. Ảnh: Kim Huệ

Trước đó, vào chiều 24-2, con trâu này chạy trên Quốc lộ 9 rồi vào khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu.

Quá trình di chuyển, con trâu đã rượt đuổi, húc trúng 2 người dân ngụ thôn Bích La Đông và Xi Núc, khiến họ bị thương phải đến cơ sở y tế điều trị.

Sau khi húc trúng người, con trâu này bỏ chạy vào các khu vườn của người dân gần đó và đến nay được xác định là đã chạy sang Lào.