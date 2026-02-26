Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Vụ trâu đực rượt đuổi rồi húc 2 người bị thương: Trâu dữ đã "vượt biên"

Sự kiện: Thời sự

Sức khoẻ của 2 người dân bị trâu húc đã ổn định, trong khi đó con trâu "gây án" đã chạy sang địa phận nước Lào

Ngày 26-2, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đơn vị này đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần đối với 2 người dân địa phương bị con trâu hung dữ rượt đuổi, húc trúng. Hiện sức khoẻ, tinh thần của 2 nạn nhân đã ổn định.

Trong khi đó, con trâu đực hung dữ được xã này xác định là đã chạy sang nước Lào sau khi tấn công 2 người dân.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo thăm hỏi, động viên một trong 2 nạn nhân bị trâu dữ tấn công. Ảnh: Kim Huệ

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo thăm hỏi, động viên một trong 2 nạn nhân bị trâu dữ tấn công. Ảnh: Kim Huệ

Trước đó, vào chiều 24-2, con trâu này chạy trên Quốc lộ 9 rồi vào khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu.

Quá trình di chuyển, con trâu đã rượt đuổi, húc trúng 2 người dân ngụ thôn Bích La Đông và Xi Núc, khiến họ bị thương phải đến cơ sở y tế điều trị.

Sau khi húc trúng người, con trâu này bỏ chạy vào các khu vườn của người dân gần đó và đến nay được xác định là đã chạy sang Lào.

VIDEO: Trâu "điên" truy sát người phụ nữ đi xe máy trên đường
VIDEO: Trâu "điên" truy sát người phụ nữ đi xe máy trên đường

Một con trâu "điên" bất ngờ sổng chuồng chạy ra đường phố rồi lao vào xe máy người đi đường, húc gãy xương sườn một người phụ nữ ở Thanh Hóa

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đ.Nghĩa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/02/2026 16:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN