Vụ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người: Đớn đau người ở lại

Tạm giữ tài xế xe tải Ngày 29-8, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ tài xế Đỗ Minh Tân (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về vụ tai nạn chết người trên Quốc lộ 51. Trước đó, trưa 28-8, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy trên Quốc lộ 51 khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Đại tá Lê Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu để củng cố chứng cứ về hành vi giết người của tài xế xe tải. Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang được dư luận xã hội quan tâm. Trong đêm 28-8, Công an TP Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan đã đưa tài xế và xe tải trong vụ tai nạn ra dựng lại hiện trường để điều tra.