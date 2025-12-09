Vụ tai nạn 4 người chết ở Đà Nẵng: Phát hiện điều bất ngờ về tài xế xe khách và xe container

Tối 9-12, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) làm 4 người chết, 7 người bị thương nặng.

Theo đó, trong quá trình xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông này, Công an TP Đà Nẵng xác định ông Phạm Văn Kiều – tài xế xe khách gặp nạn - điều khiển phương tiện liên tục trong thời gian 5 giờ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Tài xế và hành khách trên xe 16 chỗ đều không đeo dây đai an toàn

Ông Kiều đã lái xe với hành trình kéo dài từ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Khánh Hòa..., khi đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

Cả tài xế và hành khách trên xe 16 chỗ đều không thắt dây đai an toàn. Hậu quả là khi tai nạn xảy ra, 2 người ngồi hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy lên va chạm với hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ. Một người ngồi sau cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đáng chú ý, qua test nhanh, lực lượng công an xác định ông Bùi Mạnh Thắng, tài xế xe container, dương tính với chất ma túy.

Chiếc xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc sáng sớm 9-12, ô tô khách 16 chỗ do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Nam - Bắc, chở theo 12 người. Khi lưu thông đến địa phận xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, xe khách đã va chạm vào phía sau xe container do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện; 9 người bị thương, trong đó 7 người phải nhập viện. Tất cả nạn nhân đều là người đi trên xe khách.

Theo các nạn nhân kể lại, tất cả 13 người đi trên xe 16 chỗ đều là người thân trong gia đình, kể cả tài xế chạy xe dịch vụ.

Cuối tuần trước, sau khi dự đám cưới nhà gái ở tỉnh Ninh Bình, cả gia đình đi xe vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới tại nhà chú rể.

Chiều tối 8-12, mọi người lên xe trở về quê Ninh Bình thì gặp nạn khi qua địa phận TP Đà Nẵng. Trên xe lúc đó có cả cô dâu và chú rể, 2 người này may mắn bị thương nhẹ.