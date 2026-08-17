Vụ tai nạn 2 lần xác định 'người chết có lỗi chính' ở Vĩnh Long được lật lại

Ngày 17/8, Công an tỉnh Vĩnh Long hoàn tất kết luận điều tra vụ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xác định Thạch Sa Phonl, 39 tuổi, ở xã Cầu Kè, là người có lỗi chính trong vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Oanh, 68 tuổi, tử vong.

Theo kết luận mới, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là Phonl điều khiển xe tải không đúng phần đường quy định. Ông Oanh có lỗi vượt xe trong trường hợp không được phép, nhưng đây không phải lỗi chính và ông đã tử vong nên không xem xét trách nhiệm.

Kết quả này trái ngược với hai lần giải quyết trước đó của Công an và VKSND huyện Trà Ôn - đều xác định lỗi chính thuộc về ông Oanh, còn tài xế xe tải chỉ mắc lỗi vi phạm hành chính nên không khởi tố vụ án.

Hồ sơ hiện được chuyển VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, đề nghị truy tố Thạch Sa Phonl.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 7/6/2024 khiến ông Nguyễn Văn Oanh tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Tài xế lấn làn nhưng người chết bị xác định lỗi chính

Chiều 7/6/2024, ông Oanh chạy xe máy hướng xã Tích Thiện về xã Vĩnh Xuân, va chạm với xe máy do người đàn ông 49 tuổi cầm lái, chạy cùng chiều.

Sau đó, xe của ông tiếp tục va chạm với ôtô tải biển số Trà Vinh do Phonl điều khiển chạy hướng ngược lại. Ông Oanh tử vong tại hiện trường.

Ba tháng sau, ngày 12/9/2024, thượng tá Lê Quốc Việt, khi đó là Phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Lý do được đưa ra là "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết", tức ông Oanh; còn Phonl chỉ mắc lỗi vi phạm hành chính.

Gia đình ông Oanh không đồng tình và khiếu nại. Ngày 24/10/2024, thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, lúc đó là Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, giữ nguyên quyết định không khởi tố.

Người nhà tiếp tục gửi đơn đến VKSND tỉnh Vĩnh Long và được chuyển về VKSND huyện Trà Ôn cũ giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 13/11/2024, ông Huỳnh Minh Trung, khi đó là Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, tiếp tục xác định lỗi chính thuộc về nạn nhân.

Quyết định này nêu Phonl điều khiển xe tải không đúng phần đường của mình nên xảy ra va chạm với xe máy ông Oanh. Trong khi đó, ông Oanh vượt một xe máy khác khiến xe của ông va chạm với ôtô tải.

Từ những nhận định trên, VKSND huyện Trà Ôn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án.

Cuộc điều tra đảo ngược kết quả

Gia đình ông Oanh tiếp tục khiếu nại đến VKSND tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 26/3, cơ quan này hủy quyết định giải quyết khiếu nại ngày 13/11/2024 của VKSND huyện Trà Ôn cũ, nay là VKSND khu vực 4.

Tiếp đó, ngày 3/4, VKSND khu vực 4 hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 12/9/2024 của Công an huyện Trà Ôn cũ. Vụ việc được chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra lại theo thẩm quyền.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phonl về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra sau đó đi đến kết quả khác hẳn trước đây: Phonl đi không đúng phần đường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và tài xế này mới là người có lỗi chính. Ông Oanh có lỗi vượt xe trong trường hợp không được phép.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, sự việc diễn ra như trên "do nhận thức pháp luật của điều tra viên thời điểm hiện tại còn hạn chế".

Những người từng giải quyết vụ án giờ ra sao?

Thượng tá Lê Quốc Việt, thượng tá Nguyễn Hoàng Văn và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn Huỳnh Minh Trung - những người có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ tai nạn của ông Oanh trước đây - hiện bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố trong một vụ án khác.

Họ bị điều tra liên quan vụ án Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong tại xã Vĩnh Xuân hồi đầu tháng 9/2024.