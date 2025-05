Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn ở Vĩnh Long: VKSND Tối cao làm việc với luật sư đại diện gia đình ông Phúc

Nỗi lòng người cha Suốt thời gian từ sau khi nhận được quyết định không khởi tố vụ án, ông Phúc liên tục có đơn khiếu nại và đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng. Trong đơn, ông Phúc nhiều lần đề nghị làm rõ ai là người có lỗi trong vụ tai nạn giao thông. Trong các đơn khiếu nại, ông Phúc phân tích: Khi xảy ra tai nạn chết người thì có thể xảy ra 3 trường hợp, (1) trường hợp nạn nhân hoàn toàn có lỗi, (2) trường hợp tài xế hoàn toàn có lỗi và (3) trường hợp cả 2 cùng có lỗi (hay thường gọi là lỗi hỗn hợp). Vì vậy, chỉ khi thuộc trường hợp (1) lỗi hoàn toàn của cháu Trân thì mới không khởi tố tài xế, còn chỉ cần tài xế có lỗi (trường hợp (2), (3) thì tài xế vẫn có dấu hiệu của tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Do đó, trừ khi Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn xác định tài xế hoàn toàn không có lỗi, đi đúng tốc độ, làn đường, đã quan sát kĩ mà lỗi hoàn toàn do cháu Trân, cháu Trân đột ngột lao ra trước đầu xe, khiến tài xế bất ngờ thắng không kịp nên cán qua người thì mới có thể đánh giá lỗi hoàn toàn do cháu Trân. Còn ở đây, rõ ràng là nhân chứng và hồ sơ vụ án đều xác định tài xế có lỗi vi phạm khi tham gia giao thông dẫn đến có hậu quả chết người (hành vi nguy hiểm và hậu quả có mối quan hệ nhân quả với nhau)… Trong đơn, ông cũng nêu những lời thống thiết: "Con tôi chẳng may ra đi, đã là mất mát rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Với niềm tin vào lẽ công bằng ở đời, chúng tôi mong muốn con mình được an lòng nhắm mắt, và nếu có người nào vô tình gây ra cái chết cho Trân, chúng tôi mong họ phải chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình gây ra. Nhưng với các thông báo, quyết định mà Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn gửi cho gia đình chúng tôi, tôi nhận thấy việc giải quyết và xác định sự thật khách quan của vụ án vẫn chưa được tiến hành một cách triệt để, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của con tôi, cũng như gia đình chúng tôi. ... Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn lại bác bỏ yêu cầu của tôi mà không hề có bất kỳ một phân tích, dẫn chứng, cơ sở nào để chứng minh các vấn đề tôi đưa ra là không có căn cứ. Hiện nay, không chỉ gia đình mà phụ huynh học sinh, bạn bè xung quanh biết sự việc đều rất hoang mang và bức xúc về kết quả giải quyết của Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn"...