Vụ nữ cán bộ Tổng cục đường bộ cấp trái phép gần 1.800 hồ sơ ô tô “luồng xanh”: Môi giới và thu tiền kiểu kinh doanh đa cấp!

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 09:00 AM (GMT+7)

Bà Nga sử dụng 6 tài khoản để thực hiện việc duyệt, cấp trái phép thẻ “luồng xanh” cho 1.740 ô tô.

Như ANTĐ thông tin, ngày 26-8, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, được Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông vận tải Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh”, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan ANĐT đấu tranh với đối tượng Nga

Kết quả điều tra đã làm rõ: Lợi dụng nhiệm vụ được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép 1.740 hồ sơ xe ô tô, nhận hơn 220 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Trao đổi với PV ANTĐ, cán bộ thụ lý điều tra vụ án cho biết, thực hiện tội phạm, nữ chuyên viên Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hình thành mạng lưới “cò mồi” với hàng chục đối tượng. Mỗi trường hợp duyệt, cấp, Nga thu từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Trong khi đó, đội ngũ “cò mồi” thứ cấp, qua từng nấc, sẽ thu của mỗi chủ phương tiện từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Mỗi khi nhận “đơn hàng”, Nga sử dụng tổng cộng 6 tài khoản chuyên dụng cấp thẻ luồng xanh trên trang Web: http://luongxanhdrvn.gov.vn/admin; trong đó 1 tài khoản chính chủ cấp cho Nga, 4 tài khoản của cán bộ khác và 1 tài khoản Nga tự tạo trái phép.

CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/vu-nu-can-bo-tong-cuc-duong-bo-cap-trai-phep-gan-1-800-ho-so-o-to-luong-x...Nguồn: https://anninhthudo.vn/vu-nu-can-bo-tong-cuc-duong-bo-cap-trai-phep-gan-1-800-ho-so-o-to-luong-xanh-moi-gioi-va-thu-tien-kieu-kinh-doanh-da-cap-post478391.antd