Vụ lấy đất dân làm chợ gần 30 năm chưa bồi thường: Xã nhận thiếu sót nhưng chưa có hướng xử lý

Liên quan bài viết "Độc lạ Lâm Đồng: Lấy đất của dân xây chợ nhưng không ra quyết định thu hồi, cũng chẳng bồi thường" đăng trên Báo Tiền Phong, ông Ngân Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng), cho biết địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, nêu những vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị của ông Phan Văn Cầu (trú thôn Xuyên Hải, xã Quảng Phú).

Cụ thể, ông Cầu kiến nghị về việc UBND xã Đức Xuyên (cũ) lấy đất của gia đình để xây dựng chợ Đức Xuyên nhưng gần 30 năm qua chưa được bồi thường, hỗ trợ.

Ông Phan Văn Cầu tại vị trí đất đã giao cho chính quyền để xây dựng chợ Đức Xuyên.

Theo ông Ngân Thanh Hải, vụ việc của ông Phan Văn Cầu đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu xử lý các đề xuất của UBND xã Quảng Phú.

Sau đó, sở này có công văn yêu cầu UBND xã Quảng Phú khẩn trương nghiên cứu, thực hiện, giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đồng thời có văn bản trả lời công dân.

Tuy nhiên, theo UBND xã Quảng Phú, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc của ông Cầu đã được địa phương báo cáo trước đó.

Cụ thể, tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2024/HC-ST ngày 18/1/2024, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xác định việc UBND xã Đức Xuyên (cũ) thu hồi đất của hai hộ dân, trong đó có hộ ông Cầu không đúng trình tự, thủ tục, không thực hiện bồi thường, hỗ trợ là không đúng pháp luật. Bản án nêu rõ, thẩm quyền thu hồi đất thuộc UBND huyện Krông Nô (cũ).

Tuy nhiên, UBND xã Quảng Phú cho rằng bản án không tuyên việc trả lại đất hoặc xác lập quyền sử dụng đất đối với phần đất hiện được sử dụng làm chợ Đức Xuyên. Vì vậy, theo địa phương, không có căn cứ để giải quyết yêu cầu trả lại đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với phần đất của ông Cầu.

Hiện vụ việc rơi vào bế tắc bởi quy định pháp luật hiện hành không quy định việc thực hiện lại, thực hiện bổ sung, khắc phục trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp dự án đã triển khai, hoàn thành mà trước đó chưa thực hiện quy trình thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, UBND xã Quảng Phú cho rằng hòa giải là giải pháp tối ưu và duy nhất hiện nay. Tuy nhiên, do địa phương có quyền, nghĩa vụ và lợi ích trực tiếp liên quan đến vụ việc nên không thể tự đứng ra tổ chức thỏa thuận, hòa giải.

Do đó, UBND xã Quảng Phú kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan làm trung gian hòa giải vụ việc.

Ông Phan Văn Cầu chưa được giải quyết quyền lợi sau khi giao đất xây chợ.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã phản ánh, năm 1997, gia đình ông Phan Văn Cầu bàn giao đất để UBND xã Đức Xuyên (cũ) xây dựng chợ. Tuy nhiên, việc thu hồi đất không được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, gia đình ông cũng chưa được bồi thường, hỗ trợ. Sau nhiều lần kiến nghị không được giải quyết, ông Cầu khởi kiện ra tòa.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2024/HC-ST ngày 18/1/2024, TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) xác định việc UBND xã Đức Xuyên (cũ) thu hồi đất của hai hộ dân, trong đó có hộ ông Cầu, không đúng quy định pháp luật và tuyên hủy Công văn số 2224/UBND-TNMT ngày 15/11/2022 của UBND huyện Krông Nô (cũ).

Sau đó, UBND huyện Krông Nô (cũ) đã ban hành Công văn số 2496/UBND-TNMT ngày 1/11/2024 để hủy Công văn số 2224. Tuy nhiên, quyền lợi liên quan đến phần đất xây chợ của ông Cầu đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.