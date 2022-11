Vụ học sinh Ischool Nha Trang ngộ độc: Có thể do nhiễm vi khuẩn Salmonella

Ngày 21-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Bệnh viện (BV) 22-12, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết BV đang điều trị cho 58 bệnh nhân là học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang.

Bệnh nhân trở nặng quá nhanh

Theo ông Hòa, BV đã tiếp nhận tổng cộng 200 bệnh nhân và đã huy động tối đa trang thiết bị, thuốc và nhân lực để chữa trị. Hiện chỉ còn 58 em đang được điều trị tại đây.

Các học sinh Ischool Nha Trang nhập viện do ngộ độc sau bữa ăn trưa tại trường. Ảnh: XN

Trong số các bệnh nhân có 15 ca trở nặng với các triệu chứng như sốt, đau bụng, đi cầu nhiều lần, nhịp tim tăng. Sau điều trị các bệnh nhân đã ổn định, gia đình không đề nghị chuyển viện.

Về bệnh nhân vừa tử vong, ông Hòa cho biết bệnh nhân này bị nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Theo ông Hòa, có thể do cơ địa của từng người nhưng bệnh nhân này trở nặng rất nhanh.

“BV đã huy động bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ chuyên môn để điều trị nhưng bệnh nhân trở nặng nhanh, do đó chúng tôi đã cho chuyển viện”- ông Hòa nói.

Trước đó, Sở Y tế thông tin bệnh nhân tử vong sinh năm 2016, nhập viện lúc 1 giờ ngày 18-11 tại BV 22-12 với triệu chứng nôn ói, đau bụng, mệt. Đến chiều 19-11, bệnh nhân co giật, tím, ngưng tim nên được hồi sức cơ tim, chuyển BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 20-11, bệnh nhân sốt cao, huyết áp và nhịp tim vân mạch, thở nội khí quản, dấu hiệu suy đa phủ tạng nên chỉ định chuyển vào TP.HCM. Sau đó, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện.

Một học sinh lớp 1 đã tử vong sau khi ngộ độc. Ảnh: HH.

PV đặt vấn đề: "Có phụ huynh cho rằng BV chưa có phác đồ điều trị thích hợp", ông Hòa trả lời ngay: "Từ khi các bệnh nhân nhập viện, BV đã cho bổ sung điện giải, kháng sinh cả đường uống và đường truyền. Ai nói gì nói, trong 200 bệnh nhân điều trị tại đây gần như đã bình thường, chỉ có một bệnh nhân nặng quá. Không có phác đồ sao cứu được các bệnh nhân”.

Có thể do nhiễm vi khuẩn Salmonella

Cũng theo ông Hòa, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ngộ độc hàng loạt như trên thì chắc chắn do nguồn thực phẩm.

"Hiện cơ quan chuyên môn đang làm nuôi cấy để xác nghiệm chính xác. Có khả năng do vi khuẩn Salmonella gây ra, khi cơ quan chuyên môn có kết quả chính thức sẽ công bố”- ông Hòa thông tin và cho biết BV theo phác đồ hướng tới điều trị nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng trường Ischool, cho biết đoàn các bác sĩ chuyên gia từ TP.HCM đã ra TP Nha Trang để hỗ trợ điều trị cho các em học sinh. Trong đó, tám bác sĩ đến từ các bệnh viện như Nhi Đồng, Hùng Vương, Chợ Rẫy…

Trường Ischool Nha Trang thông tin vụ việc với phụ huynh. Ảnh: HH.

"Các bác sĩ này đã đến các BV để đánh giá tình hình bệnh nhân nhằm tư vấn cho phụ huynh. Ngoài ra, còn có hai chuyên gia về chăm sóc sức khỏe" - ông Bình cho biết thêm..

Hiệu trưởng Ischool Nha Trang cũng cho biết sáng cùng ngày (21-11), UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình về vụ ngộ độc. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành y tế tăng cường thăm khám, điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân. Đồng thời cử đoàn kiểm tra tăng cường giám sát tư vấn. Công an tỉnh Khánh Hòa đã niêm phong bếp ăn tại trường để phục vụ công tác điều tra.

Như PLO đã thông tin, tổng số ca tiếp nhận ngộ độc thực phẩm tại các BV ở TP Nha Trang là 600 bệnh nhân, có 360 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Trong đó, 21 trường hợp nặng.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra xác định nguyên nhân vụ việc, tích cực điều trị cho các bệnh nhân.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế đã tổ chức đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm kết hợp với địa phương, Ban Giám hiệu trường học kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại trường ISchool (do Hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam ký hợp đồng với nhà trường).

Đoàn điều tra đã lập biên bản lấy mẫu và niêm phong toàn bộ mẫu thức ăn được lưu tại cơ sở đối với thực đơn bữa ăn trưa, bữa ăn xế ngày 17-11 gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Dự kiến ngày 23-11 có kết quả.

