Vụ hàng trăm học sinh trường iSchool Nha Trang nhập viện: Phụ huynh không cầm được nước mắt

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi có yêu cầu khẩn về việc làm rõ vụ ngộ độc tập thể tại trường iSchool Nha Trang, đến trưa 20-11, Sở Y tế tỉnh này cho biết số ca tiếp nhận là 600 ca, trong đó số ca nhập viện điều trị nội trú là 360 ca. Hiện còn 266 ca đang được điều trị tại 6 bệnh viện. Số ca nặng là 21 ca và có 1 ca tử vong là cháu L.Z.X (SN 2016, là người nước ngoài).

Đối với trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương, ban ngành, nhà trường an ủi, động viên và giúp đỡ gia đình lo các thủ tục cuối cùng cho cháu. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành.

Hiện nay, Đoàn điều tra liên ngành đã lập biên bản lấy mẫu và niêm phong toàn bộ mẫu thức ăn được lưu tại cơ sở đối với thực đơn bữa ăn trưa, bữa ăn xế ngày 17-11 gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Viện Pasteur Nha Trang nuôi cấy và phân lập định danh vi khuẩn, xác định nguyên nhân độc tố. Dự kiến đến ngày 23-11 sẽ có kết quả từ phía Viện Pasteur Nha Trang.

Các phụ huynh Trường iSchool Nha Trang đối thoại với Hiệu trưởng nhà trường và Tập đoàn Nguyễn Hoàng - đơn vị đầu tư trường

Nhiều phụ huynh không cầm được nước mắt

Chiều 20-11, tại Trường iSchool Nha Trang, Hiệu trưởng nhà trường và Tập đoàn Nguyễn Hoàng (chủ đầu tư trường tư thục này) đã đứng ra xin lỗi các phụ huynh và nhận trách nhiệm xử lý, chịu tất cả các chi phí điều trị cho các học sinh.

Nhà trường cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho tạm dừng học tập 1 tuần lễ để các em ổn định sức khỏe, nhà trường rà soát kiểm tra an toàn vệ sinh, môi trường, an toàn và tạm dừng hoạt động bán trú đến khi được phép hoạt động.

"Chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm, mong các phụ huynh hiểu cho tấm lòng của nhà trường, xin nhận thiếu sót của mình, xin lỗi phụ huynh vì chưa làm tròn trách nhiệm của một hiệu trưởng" - vị hiệu trưởng bật khóc.

Nhiều phụ huynh yêu cầu được biết nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc này và yêu cầu Tập đoàn Nguyễn Hoàng đưa bác sĩ giỏi về Nha Trang điều trị cho các học sinh trước tình trạng nhập viện hàng loạt, quá tải như hiện nay.

Đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Hiệu trưởng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang

Tại đối thoại, các phụ huynh bức xúc vì mỗi suất ăn 70.000 đồng nhưng chất lượng không đảm bảo. "Con chúng tôi nói trước đó thì ăn ngon nhưng từ đầu năm đến giờ, các cháu kêu thức ăn không ngon. Thậm chí vừa rồi có đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm về trường, cháu nhà tôi nói hôm nay có đoàn kiểm tra về nên được ăn ngon. Con ước gì ngày nào cũng vậy nhỉ. Con mình nói vậy hỏi có đau lòng không? Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều lần nhưng nhà trường tiếp thu thì đâu có xảy ra sự việc như vậy?" - vị phụ huynh nói.

Đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng gửi lời xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm, cam kết thông tin sớm nhất kết quả cho phụ huynh, làm việc để đưa bác sĩ giỏi về điều trị cho các cháu ngay sau cuộc họp; phối hợp với cơ quan y tế cấp bộ, tỉnh để sớm xác định nguyên nhân để cho các bệnh viện có phác đồ điều trị phù hợp; hợp tác với công an tỉnh xác minh nguồn cung cấp thực phẩm…

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-hang-tram-hoc-sinh-truong-ischool-nha-trang-nhap-vien-phu-huynh-kh...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vu-hang-tram-hoc-sinh-truong-ischool-nha-trang-nhap-vien-phu-huynh-khong-cam-duoc-nuoc-mat-20221120181532189.htm