Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Kỷ luật "cảnh cáo" Phó chủ tịch tỉnh và Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT

Như đã đưa tin, VKSND tỉnh Hà Giang đã hoàn tất hồ sơ truy tố 5 bị can liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 xảy tại tỉnh này về các tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Các bị can này gồm: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, nguyên Trưởng và Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự. Bị can Triệu Thị Chính, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại điều 358 bộ luật Hình sự. Bị can Phạm Văn Khuông, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang; và Lê Thị Dung, nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại điều 366 bộ luật Hình sự. Các cơ quan tố tụng xác định 5 bị can nêu trên đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thực hiện hành vi sửa bài thi để nâng điểm cho 107 thí sinh. Trong đó, thí sinh được nâng điểm cao nhất là 29,95 điểm với 4 môn, người thấp nhất 2,2 điểm đối với 1 môn.