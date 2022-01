Vụ Công ty Việt Á: Công an thu thập hồ sơ tại nhiều bệnh viện ở Nghệ An

Liên quan đến vụ án của Công ty Việt Á, công an đã thu thập hồ sơ tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra.

Ngày 1/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An đã thu thập các hồ sơ tại nhiều bệnh viện đóng trên địa bàn để điều tra.

Theo nguồn tin này, có ít nhất 3 bệnh viện lớn ở Nghệ An bị Công an thu thập hồ sơ gồm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Một lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An xác nhận thông tin: “Hiện Bộ Công an đang điều tra các sai phạm tại công ty Việt Á nên Công an tỉnh thu thập hồ sơ mua sắm kit test, sinh phẩm mà bệnh viện từng mua của công ty này là điều bình thường”.

Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tỉnh Nghệ An cho biết: “Không rõ các phòng ban tham mưu ở dưới thế nào chứ hiện tại tôi chưa nắm được thông tin. Việc Công an thu thập, kiểm tra hồ sơ liên quan đến công ty Việt Á giai đoạn này là bình thường”.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Nguyễn Quang Trung cho hay: “Mặc dù đã ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng cho đến thời điểm này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vẫn chưa mua kit, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á”.

Trong thời gian cung ứng sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19, Công ty Việt Á đã trúng nhiều gói thầu có giá lên tới hàng chục tỷ đồng tại 6 đơn vị, bệnh viện của tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 4 đơn vị, bệnh viện công lập.

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã khởi tố Giám đốc và Kế toán trưởng CDC Nghệ An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

