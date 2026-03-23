Vụ chìm tàu hút cát ở sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Ngày 23/3, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đang nỗ lực, khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn đối với các nạn nhân mất tích trong vụ lật, chìm phương tiện thủy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tại khu vực sông Hồng, thuộc địa phận Cao Đại, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ chìm tàu hút cát mang biển kiểm soát TB1456. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 người mất tích (chưa xác định danh tính).

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn có mặt tại hiện trường.

Do điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, khu vực tìm kiếm nước chảy xiết, phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Song với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tìm kiếm xuyên trưa.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Đến khoảng 14 giờ 39 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 1 thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện nay, các lực lượng tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời xây dựng, triển khai phương án trục vớt phương tiện bị chìm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh.