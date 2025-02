Nhận 300.000 USD để tiếp tay cho 'cát tặc', cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang hầu tòa

30 luật sư và 120 đương sự tham dự phiên tòa

Hôm nay (20/2), nguồn tin từ TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã có kế hoạch đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cùng các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 13 ngày, từ 19/3 đến 31/3. HĐXX do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa. Có 30 luật sư và 120 đương sự tham dự phiên tòa.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị cáo Nguyễn Thanh Bình sẽ hầu tòa tại TPHCM.

Tại phiên tòa tới đây, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang là bị cáo Nguyễn Bảo Trung bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí bị xét xử cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) bị xét xử 3 tội danh, gồm: “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền”. Hơn 30 bị cáo còn lại bị xét xử về 1 trong 3 tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ông Trần Anh Thư - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, Công ty Trung Hậu 68 do ông Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang khảo sát, cấp phép cho khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không qua đấu giá.

Ông Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo "tạo điều kiện" cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát tại xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Nhóm cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang hướng dẫn các tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp quyền thăm dò mỏ cát để tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 trúng quyền khai thác.

Ông Nguyễn Việt Trí - cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.

Sau khi được cấp phép khai thác lần đầu 300.000 m3 cát, Công ty Trung Hậu 68 đề nghị được nâng công suất, ông Nguyễn Thanh Bình dù biết doanh nghiệp không đủ điều kiện nhưng tiếp tục chỉ đạo cấp dưới là Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí cho làm thủ tục điều chỉnh giấy phép hai lần sau đó nâng lên 1,1 triệu m3.

Cựu Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "tạo mọi điều kiện"

Cáo trạng cho hay, dù biết Công ty Cổ phần Trung Hậu 68 không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế nhưng ông Nguyễn Thanh Bình vẫn gửi văn bản báo cáo Thủ tướng xin áp dụng cơ chế cho doanh nghiệp để không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng được điều chỉnh giấy phép, nâng công suất mỏ cát.

Khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng công suất khai thác, ông Lê Quang Bình đã chủ động gặp lãnh đạo tỉnh để đặt vấn đề. Ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới "tạo mọi điều kiện" để doanh nghiệp tiếp tục được nâng công suất khai thác.

Từ chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình đã tạo điều kiện cho Công Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng. Ông Lê Quang Bình đã chi cho ông Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD, chi cho cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí 3,1 tỷ đồng, chi cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư 961 triệu đồng và chi cho cựu Chánh văn phòng Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng.

Ông Lê Quang Bình (trái) cùng đồng phạm trong vụ án.

Cũng theo cáo trạng, ngoài cung cấp cát cho các dự án theo giấy phép, ông Lê Quang Bình còn tổ chức khai thác cát trái phép, bán cho khách lẻ ngoài dự án với tổng số 3,7 triệu m3, thu lời 294 tỷ đồng; bán vị trí khai thác cát trong khu mỏ của Công ty Trung Hậu 68 cho các doanh nghiệp khác để họ khai thác, bán lẻ cho khách.

Ông Lê Quang Bình còn chỉ đạo nhân viên nhận tiền mặt khi thanh toán mua bán cát và không có biên nhận, không ghi chép lại. Đồng thời, mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng. Từ tháng 10/2022 - 7/2023, bằng tài khoản của 3 người, ông Lê Quang Bình đã nhận 170 tỷ đồng tiền thanh toán của khách lẻ. Dùng 37 tỷ đồng để nhờ anh trai và cháu mua 6 bất động sản ở TPHCM, Long An, Tiền Giang; dùng 9,1 tỷ đồng mua 8 ô tô hạng sang như Mercedes S450, G63, Lexus 570, xe nào cũng chỉ trả một khoản tiền, còn lại thế chấp vay vốn ngân hàng.