Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát đã đưa thịt lợn vào nhiều trường học tại TP. Hà Nội bằng cách nào?

Từ nhà cung cấp đến trường học qua “đường vòng”

Như Báo Dân Việt đã thông tin, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội), kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1995; trú tại: Ngọc Hồi, Hà Nội) trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội). Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn thịt).

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Quá trình tìm hiểu cho thấy, thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát không cung cấp trực tiếp cho các trường học.

Hình ảnh bên ngoài Công ty thực phẩm Cường Phát cửa đóng then cài được PV. Dân Việt chụp chiều 31/3. Ảnh: Dân Việt.

Thay vào đó, doanh nghiệp này ký hợp đồng cung ứng thịt với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và một số doanh nghiệp khác.

Từ đây, thực phẩm tiếp tục được đưa vào bếp ăn, chế biến và phục vụ học sinh.

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Thanh Liệt), qua làm việc với nhà trường, phóng viên báo Dân Việt được tiếp cận hồ sơ năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn.

Thông qua hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, Công ty Cường Phát đã đưa thịt vào nhiều trường học tại TP.Hà Nội. Ảnh: Dân Việt.

Hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội thể hiện:

Hợp đồng mua bán thực phẩm với nhiều đơn vị trong đó có hợp đồng mua bán thịt lợn với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát; ngoài ra hồ sơ còn có danh sách mã QR truy xuất nguồn gốc thịt từ doanh nghiệp này.

Trên địa bàn phường Thanh Liệt còn có Trường THCS Chu Văn An. Theo thông tin từ Ban Giám hiệu nhà trường, Trường THCS Chu Văn An không sử dụng dịch vụ của Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội. Nhà trường cũng đã rà soát, kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào và xác định không liên quan đến Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Theo thông tin từ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, từ đầu tháng 3/2026 đến thời điểm này, nhà trường có 2 bữa ăn sử dụng thịt nguồn gốc từ Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Bà Trần Thị Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết nhà trường không trực tiếp ký kết với Công ty Cường Phát. Ảnh: Dân Việt.

"Công ty Cường Phát là một trong những đơn vị cung cấp thực phẩm cho doanh nghiệp suất ăn đang phục vụ tại nhà trường. Tuy nhiên bữa ăn của nhà trường lấy rất ít thực phẩm từ bên Cường Phát, từ đầu tháng 3 nhà trường chỉ sử dụng 2 bữa ăn lấy thực phẩm từ công ty này" , Bà Trần Thị Loan - Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết.

Được biết, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội đã phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An từ năm học 2024 - 2025.

Đến năm 2026, theo Quyết định số 81/QĐ-THCVA ngày 28/8/2025 của Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Thanh Liệt, Hà Nội) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An năm học 2025-2026”, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu với giá 10.222.740.000 đồng (hơn 10,222 tỷ đồng). Thời gian thực hiện gói thầu là 9 tháng.

Qua khảo sát trên hệ thống thông tin đấu thầu công khai, phóng viên báo Dân Việt tìm thấy nhiều gói thầu về cung cấp suất ăn bán trú của các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội được phê duyệt cho Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu.

Danh sách một số trường mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng gói thầu cung cấp suất ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội đã được thực hiện. Ảnh: Dân Việt.

Trong đó, có nhiều gói thầu có giá trị lên đến cả chục tỷ đồng như:

- Trường Tiểu học Trần Phú: khoảng 11,3 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện: khoảng 10,6 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Tứ Hiệp: khoảng 10,6 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh: khoảng 10,9 tỷ đồng

- Trường THCS Chu Văn An (phường Yên Sở): khoảng 11,9 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B: khoảng 13,6 tỷ đồng

Ngoài ra, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội cũng trúng nhiều gói thầu cung cấp suất ăn bán trú trị giá tiền tỷ tại các trường khác trên địa bàn Hà Nội, có thể kể đến như:

Gói thầu trị giá 7.886.340.000 đồng (gần 7,9 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 7.621.020.000 đồng (hơn 7,6 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Phụng Châu (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Gói thầu của Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) với giá 7.338.870.000 đồng (hơn 7,3 tỷ đồng).

Gói thầu trị giá 7.169.580.000 đồng (gần 7,2 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Đại Thanh, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 6.804.000.000 (hơn 6,8 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Tiên Phương (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Gói thầu tại Trường Tiểu học Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) với giá trúng thầu là 6.783.480.000 đồng (gần 6,8 tỷ đồng).

Gói thầu trị giá 6.771.600.000 đồng (gần 6,8 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Ngũ Hiệp (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Túi thịt lợn do Công ty Cường Phát cung cấp cho Trường Tiểu học Chu Văn An ngày 14/3/2026. Ảnh: Dân Việt.

Một đơn vị trúng thầu quy mô lớn, cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, đồng nghĩa với việc mỗi lựa chọn nguồn thực phẩm không chỉ dừng lại ở một bếp ăn. Khi chuỗi cung ứng có nhiều đơn vị tham gia, rủi ro nếu có cũng có thể lan rộng theo quy mô ấy.

Từ một vụ việc tại cơ sở giết mổ hàng trăm tấn lợn bệnh để tiêu thụ, lần theo chuỗi cung ứng cho thấy thực phẩm có thể đi qua nhiều đầu mối trước khi xuất hiện trong bữa ăn học đường.

Nhà trường có thể nói mình không kiểm soát được nguồn đầu vào, doanh nghiệp suất ăn cũng có thể nhận mình chỉ là trung gian. Nhưng giữa những lời giải thích ấy, các em học sinh vẫn là người trực tiếp gánh rủi ro.

Báo Dân Việt sẽ cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc này!