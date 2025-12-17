Vợ trúng vé số là tài sản riêng hay chung của 2 vợ chồng?

Luật sư Trần Tiến Quân - Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa trả lời câu hỏi của chị Lưu Thị Ngọc như sau:

Theo quy định của pháp luật, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân do lao động, sản xuất hoặc có nguồn gốc từ tài sản chung thì sẽ là tài sản chung.

Điều 33, Luật hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung vợ chồng như sau: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này;

Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Vợ trúng vé số là tài sản riêng hay chung của cả 2 vợ chồng? (Ảnh minh họa - Nguồn: Yến Trinh).

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản chung của vợ chồng là tài sản được tạo ra, thu nhập từ: Lao động, sản xuất, kinh doanh; Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng (không phải tài sản riêng được hình thành từ việc phân chia tài sản chung); Tài sản được thừa kế, tặng cho chung; Tài sản vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung; Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân được nêu chi tiết tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP gồm: Tiền thưởng; tiền trúng xổ số; tiền trợ cấp (không bao gồm các khoản trợ cấp, ưu đãi người có công với Cách mạng)…

Trong khi đó, Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình nêu rõ, tài sản riêng của vợ chồng bao gồm tài sản mà mỗi người có được trước khi kết hôn; được tặng cho, thừa kế riêng…

Như vậy, tiền lương là thu nhập từ lao động nên đó là tài sản chung của vợ chồng. Nếu người vợ lấy tiền lương để mua xổ số, may mắn trúng số thì đó cũng là tài sản chung của vợ chồng. Trường hợp, nếu người vợ lấy tiền riêng để mua xổ số và trúng thì số tiền trúng số là tài sản riêng của vợ.

Trường hợp người vợ lấy tiền là tài sản chung của hai vợ chồng mua vé và trúng số thì người vợ phải có trách nhiệm thông báo cho chồng biết và bàn bạc thống nhất cùng nhau sử dụng số tài sản đó.