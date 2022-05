Vợ ông Phùng Anh Lê bị cáo buộc đọc cho nhân chứng viết thư xin lỗi chồng mình

Viện KSND Tối cao cho rằng, vợ chồng ông Phùng Anh Lê đã có cuộc nói chuyện và đọc nội dung để nhân chứng viết thư xin lỗi nhằm che giấu việc ông Lê nhận 110 triệu đồng để thả nghi phạm.

Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ”. Một số bị can từng là cấp dưới của ông Lê tại Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” gồm: Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Hình sự; Lê Đình Trung, nguyên Phó đội thi hành án hình sự; Vũ Công Ngọc, Phó đội hình sự.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định, tháng 9/2021 (trước khi bị khởi tố), ông Phùng Anh Lê và vợ đến gặp ông Phùng Văn Bảy (họ hàng của ông Lê, đồng thời là người nhờ ông Lê giúp đỡ nghi phạm Nguyễn Hữu Tài hoà giải với bị hại) nói chuyện và “qua đó chủ động đưa vào cuộc nói chuyện thông tin làm mờ hành vi phạm tội của mình rồi ghi âm lại”.

Bên cạnh đó, vợ Phùng Anh Lê bị xác định là người đọc cho ông Bảy viết thư xin lỗi chồng mình; “hướng dẫn” ông trình bày theo hướng Công an TP Hà Nội “ép cung, mớm cung” khi điều tra vụ việc.

Làm việc với viện kiểm sát, ông Bảy cho hay, xin lỗi Lê vì nhờ vả nhưng sau đó lại gây ảnh hưởng xấu cho ông Lê; đồng thời cho biết, lá thư trên là do lo sợ các nội dung mình khai báo sẽ làm “ảnh hưởng đến gia đình, họ hàng”. Ông Phùng Văn Bảy xin giữ nguyên lời khai về việc nhờ, đưa tiền cho ông Lê để tha, không xử lý hình sự Nguyễn Hữu Tài.

Viện kiểm sát đánh giá, lá thư xin lỗi Phùng Anh Lê của ông Bảy: “Không có tính khách quan, không phù hợp chứng cứ, tài liệu khác nên không có cơ sở xem xét”. Kết quả điều tra đủ căn cứ khẳng định cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ đã nhận tiền, tha người.

Diễn biến vụ án cho thấy, tháng 9/2016, Nguyễn Hữu Tài, làm nghề cho vay nặng lãi, có hành vi cùng đồng phạm bắt, đánh một người nợ tiền mình. Tài bị ra lệnh tạm giữ 4 ngày nhưng người thân của anh ta lo sợ nên tìm gặp ông Phùng Văn Bảy nhờ “giúp đỡ”.

Ông Bảy đặt vấn đề và được Lê đồng ý thả Tài với điều kiện đưa mình 110 triệu đồng. Tối 22/9/2016, ông Bảy tới phòng làm việc của trưởng quận Tây Hồ, giao tiền và nói: “Cháu xem giúp hòa giải cho nó về”. Nhận tiền xong, bị can Lê chỉ đạo thả Tài và gọi nạn nhân của anh ta lên “hòa giải”.

Năm 2021, Công an TP Hà Nội phát hiện hành vi phạm tội của Tài chưa bị xử lý nên khởi tố; tòa án sau đó phạt Tài 24 tháng tù. Việc Phùng Anh Lê nhận tiền, thả người cũng được khởi tố.

Cáo trạng cáo buộc bị can Phùng Anh Lê, “Giữ vai trò chính, chủ mưu, có động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo toàn bộ vụ việc tha trái pháp luật và không xử lý hình sự người có tội”.

Trái lại, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ: “Không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới; không thừa nhận chiếm hưởng 110 triệu đồng”.

