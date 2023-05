VKSND tỉnh Nghệ An thông tin về kháng nghị hủy án vụ cô giáo Dung

Ngày 26-5, liên quan đến quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 17 ngày 24-4 của TAND huyện Hưng Nguyên (vụ án cô giáo Dung), ông Trần Mai Châu, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, quyền kháng nghị của VKS thấy bản án sơ thẩm đã đưa ra xét xử có nhiều nội dung chưa được khách quan toàn diện cho nên VKSND tỉnh Nghệ An kháng nghị theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.

“Kháng nghị đã được chuyển đến TAND huyện Hưng Nguyên và TAND tỉnh Nghệ An để xem xét trong phiên xử phúc thẩm. Sau khi có kháng nghị, hồ sơ vụ án sẽ chuyển từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm để Tòa lên lịch xét xử phúc thẩm theo quy định”- ông Châu nói.

Trả lời câu hỏi của PV về việc VKSND tỉnh Nghệ An đã phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới chưa?, ông Châu nói: “Hiện chưa phân công kiểm sát viên, khi nào tòa phúc thẩm thụ lý và có thông báo thụ lý thì VKSND tỉnh sẽ phân công kiểm sát viên”.

Trước đó, trong kháng nghị của VKSND tỉnh Nghệ An cũng nêu: Cấp sơ thẩm chưa xác định rõ được trách nhiệm đầy đủ của Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương đối với số tiền đã chi cho bị cáo Dung là hơn 103 triệu đồng; chi cho các thầy cô giáo khác hơn 175 triệu đồng, qua Giám định tài chính đã được xác định là thiệt hại trong vụ án.

Đối với khoản tiền hơn 48 triệu đồng (nằm trong tổng số tiền hơn 103 triệu đồng bị cáo Dung lập chứng từ thanh toán), cấp sơ thẩm kết luận bị cáo Dung “chiếm đoạt”, chưa làm rõ được hành vi của bị cáo Dung làm trái công vụ, nếu xác định có yếu tố chiếm đoạt là cấu thành của tội phạm khác.

Quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định, trưng cầu giám định bổ sung và VKS huyện Hưng Nguyên có văn bản yêu cầu cơ quan giám định làm rõ một số nội dung... nhưng tất cả các bản Kết luận giám định, Kết luận giám định bổ sung, công văn phúc đáp VKS huyện Hưng nguyên của Sở Tài chính Nghệ An đều chưa thể hiện rõ nội dung: Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên do bị cáo Dung ký từ 2012-2017 có nội dung nào không có hiệu lực thi hành do trái pháp luật không? Đồng thời việc xác định thiệt hại do hành vi làm trái công vụ của các bị cáo gây ra cần bảo đảm sự chính xác và thống nhất về số liệu để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau khi án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Lê Thị Dung cũng đã có đơn kháng cáo và kêu oan.

