Nga lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Giao thông thiệt mạng sau khi bị sa thải

Theo đài RT, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận hôm 7-7 rằng thi thể của cựu Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit được tìm thấy trong một chiếc ô tô riêng ở khu vực Moscow cùng vết thương do súng bắn.

Người phát ngôn ủy ban này, Svetlana Petrenko, cho biết: "Giả thuyết chính đang được xem xét là tự sát".

Bộ trưởng Giao thông Nga Roman Starovoit. Ảnh: Sputnik

Thi thể ông Starovoit được phát hiện trong một chiếc Tesla gần công viên Malevich ở Odintsovo, ngoại ô Moscow, vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương). Một khẩu súng ngắn Marakov, được cho là món quà tặng thưởng, được tìm thấy bên cạnh ông.

Trước khi trở thành bộ trưởng giao thông, ông Starovoit từng là thống đốc vùng Kursk. Một nguồn tin của RT cho biết cuộc điều tra ông đã bắt đầu vì cáo buộc biển thủ tiền xây dựng quốc phòng trong khu vực từ năm 2022 đến năm 2024, thời điểm ông phụ trách.

Nguồn tin này cho biết ông Starovoit có thể đã bị các nhà điều tra bắt giữ hôm 7-7 và bị đưa đi thẩm vấn, đối mặt với cáo buộc đánh cắp hàng triệu rúp.

Sắc lệnh công bố việc sa thải ông đã được công bố trên trang web chính thức của Điện Kremlin sáng 7-7, theo đó cấp phó của ông là ông Andrey Nikitin được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng.

Ông Nikitin, cựu thống đốc khu vực Novgorod, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Giao thông vào tháng 2-2025, phụ trách chuyển đổi số, thông tin hóa và tự động hóa hệ thống giao thông quốc gia.

Khi được hỏi về lý do đằng sau việc sa thải ông Starovoit, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận lý do "thiếu lòng tin" nhưng ông không đưa ra bất kỳ lý do nào khác.

Việc sa thải diễn ra trong bối cảnh giao thông hàng không tại Nga bị gián đoạn nhiều ngày. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết 485 chuyến bay đã bị hủy, 88 chuyến bị chuyển hướng và 1.900 chuyến bị hoãn trong suốt cuối tuần và kéo dài đến 7-7.

Cơ quan này cho biết các chuyến bay bị hủy là do "sự can thiệp từ bên ngoài" mà không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 400 cuộc không kích tầm xa của Ukraine đã bị chặn trong cùng thời gian này.